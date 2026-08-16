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تأجيل عرض رؤوف ماهر في مهرجان سليمان إثر وفاة عازف من فرقته

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Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Août 2026 - 21:10 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تقرر تأجيل عرض الفنان رؤوف ماهر المبرمج لهذه الليلة ضمن فعاليات مهرجان سليمان، إثر وفاة عادل الجندلي، أحد عازفي فرقته الموسيقية.

ونشرت صفحة الفنان على موقع فيسبوك اعتذارا لإدارة المهرجان وجمهوره، مؤكدة أن قرار إلغاء العرض يعود إلى سوء الحالة النفسية للفنان وكافة أعضاء فرقته الموسيقية إثر وفاة زميلهم.


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