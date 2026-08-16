تأجيل عرض رؤوف ماهر في مهرجان سليمان إثر وفاة عازف من فرقته

تقررالمبرمج لهذه الليلة ضمن فعاليات مهرجان سليمان، إثر وفاة، أحد عازفي فرقته الموسيقية.ونشرت صفحة الفنان على موقع فيسبوك اعتذارا لإدارة المهرجان وجمهوره، مؤكدة أن قرار إلغاء العرض يعود إلىإثر وفاة زميلهم.