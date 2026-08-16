ريما الرحباني تكشف تفاصيل صادمة عن وفاة شقيقها زياد

وأوضحت ريما، في منشور على "فيسبوك"، أن شقيقها كان يرفض بشكل قاطع استشارة أطباء آخرين، واصفة ما حدث بأنه، في تصريح يعكس غضبها وألمها الشديدين تجاه من تعتبره سببا في الوفاة.وقالت ريما إنها، ولأول مرة، تجد نفسها غير قادرة على المسامحة، رغم إيمانها المسيحي الذي يدعو إلى التسامح، مضيفة:ونفت المخرجة في منشورها الروايات التي تداولتها وسائل الإعلام عقب وفاة شقيقها، ومن بينها أنه وصل إلى مرحلة تستدعي، أو أنه كان بحاجة إلى مساعدة مالية.كما نفت ما ذكره وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة آنذاك، من أن زياد رفض إجراء عملية زراعة كبد.يذكر أن، أحد أبرز الموسيقيين والمطربين اللبنانيين، رحل عن عمر يناهز 69 عاما، تاركا خلفه إرثا فنيا كبيرا، وسط جدل واسع حول ملابسات وفاته.