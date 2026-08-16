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ريما الرحباني تكشف تفاصيل صادمة عن وفاة شقيقها زياد

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Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Août 2026 - 12:13 قراءة: 0 د, 55 ث
      
قالت المخرجة اللبنانية ريما الرحباني إن شقيقها الفنان زياد الرحباني توفي نتيجة خطأ أو إهمال طبي، معتبرة أن الأطباء الذين كان يثق بهم لم يتعاملوا مع حالته بالشكل المناسب.

وأوضحت ريما، في منشور على "فيسبوك"، أن شقيقها كان يرفض بشكل قاطع استشارة أطباء آخرين، واصفة ما حدث بأنه "غلطة كبيرة كتير"، في تصريح يعكس غضبها وألمها الشديدين تجاه من تعتبره سببا في الوفاة.


وقالت ريما إنها، ولأول مرة، تجد نفسها غير قادرة على المسامحة، رغم إيمانها المسيحي الذي يدعو إلى التسامح، مضيفة: "الله لا يسامح اللي كان السبب، مع إني مسيحيا لازم سامح، بس لأول مرة مش قادرة".


ونفت المخرجة في منشورها الروايات التي تداولتها وسائل الإعلام عقب وفاة شقيقها، ومن بينها أنه وصل إلى مرحلة تستدعي زراعة الكبد، أو أنه كان بحاجة إلى مساعدة مالية.

كما نفت ما ذكره وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة آنذاك، من أن زياد رفض إجراء عملية زراعة كبد.

يذكر أن زياد الرحباني، أحد أبرز الموسيقيين والمطربين اللبنانيين، رحل عن عمر يناهز 69 عاما، تاركا خلفه إرثا فنيا كبيرا، وسط جدل واسع حول ملابسات وفاته.
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