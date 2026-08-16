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من بيروت 1959 إلى وهران 2022.. حضور وازن للمشاركة التونسية في تاريخ الألعاب المتوسطية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Août 2026 - 11:39 قراءة: 2 د, 0 ث
      
للمرة الثامنة عشرة على التوالي، تسجل تونس حضورها في دورة الألعاب المتوسطية في دورتها العشرين، التي ستقام بمدينة تارانتو الإيطالية من 21 أوت الجاري إلى غاية 3 سبتمبر القادم.

وكانت الرياضة التونسية حصدت على مر مشاركاتها في هذه الألعاب 349 ميدالية، منها 89 ذهبية و101 فضية و159 برونزية، لتحتل بذلك المرتبة الثامنة خلف إيطاليا المتصدرة بـ49 ذهبية وفرنسا بـ34 وتركيا بـ20 ذهبية.


ومنذ أول مشاركة لها في دورة عام 1959 التي أقيمت بالعاصمة اللبنانية، لم تتخلف تونس عن المشاركة في الألعاب، وبقيت وفية لمحيطها الرياضي المتوسطي إلى حدود دورة وهران 2022.


وعرف الرياضيون التونسيون طريق التألق المتوسطي انطلاقا من نسخة "بيروت 59"، من خلال التتويج بست ميداليات، منها ثلاث ميداليات من المعدن النفيس وفضيتان وبرونزية واحدة.

وكان نصيب الأسد من التتويجات في باكورة المشاركات التونسية لرياضة الملاكمة، بثلاث ذهبيات وفضية، كما توجت ألعاب القوى بميدالية فضية والمبارزة بأخرى برونزية.

وسبق لتونس أن نظمت الحدث المتوسطي في مناسبتين، كانت الأولى في دورة 1967، التي شهدت حدثا فارقا في تاريخ الألعاب المتوسطية، بتشريك العنصر النسائي لأول مرة في الألعاب بعد أن كانت حكرا على العنصر الرجالي.

وشهدت دورة "تونس 67" تتويج الوفد الرياضي التونسي بـ25 ميدالية، منها 5 ذهبيات و9 فضيات و11 برونزية.

كما فتحت بلادنا ذراعيها لمحيطها المتوسطي مرة ثانية بتنظيم دورة 2001، التي شهدت مشاركة أضخم وفد رياضي تونسي قدر بـ309 رياضيين، وكان النجاح التنظيمي في هذه الدورة مقترنا بنجاح رياضي لافت، حيث حصدت المشاركة التونسية 56 ميدالية، منها 19 ذهبية و12 فضية و25 برونزية.

وواصلت الرياضة التونسية في الدورتين اللاحقتين "ألمريا 2005" و"بيسكارا 2009" على نهج التألق، بحصد 13 ميدالية ذهبية في كل دورة منها، مع مجموع 35 ميدالية في دورة 2005 بالمدينة الإسبانية و38 ميدالية في دورة 2009 بالمدينة الإيطالية.

كما شهدت دورة مرسين التركية سنة 2013 حصول النخبة التونسية على مجموع 48 ميدالية، منها 9 ذهبيات و17 فضية و22 برونزية، لتصبح ثاني أفضل مشاركة متوسطية تونسية عبر التاريخ، إثر دورة 2001 التي احتفظت بالريادة كما وكيفا.

ومثلت نسخة 2001 قفزة ملموسة من حيث تتويج تونس بالميداليات الذهبية، حيث بلغت نسبة التتويج بميداليات المعدن النفيس في تاريخ المشاركة التونسية 71.91 بالمائة انطلاقا من الدورة المذكورة إلى غاية دورة "وهران 2022"، بـ64 ميدالية ذهبية، مقارنة بنسبة التتويج بالميداليات التي بلغت 28.09 بالمائة منذ دورة بيروت 1959 إلى غاية نسخة "باري 1997"، والتي بلغ عددها 25 ميدالية ذهبية.

كما بلغت نسبة التتويج بالميداليات بالمعادن الثلاثة 67.62 بالمائة انطلاقا من دورة تونس 2001، فيما لم تتجاوز 32.38 بالمائة في المرحلة الأولى من تاريخ المشاركة، من دورة 59 إلى دورة 97.
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