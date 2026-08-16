من بيروت 1959 إلى وهران 2022.. حضور وازن للمشاركة التونسية في تاريخ الألعاب المتوسطية

للمرة الثامنة عشرة على التوالي، تسجل تونس حضورها في، التي ستقام بمدينة تارانتو الإيطالية من 21 أوت الجاري إلى غاية 3 سبتمبر القادم.وكانت الرياضة التونسية حصدت على مر مشاركاتها في هذه الألعاب، لتحتل بذلك المرتبة الثامنة خلف إيطاليا المتصدرة بـ49 ذهبية وفرنسا بـ34 وتركيا بـ20 ذهبية.ومنذ أول مشاركة لها في دورة عام 1959 التي أقيمت بالعاصمة اللبنانية،، وبقيت وفية لمحيطها الرياضي المتوسطي إلى حدود دورة وهران 2022.وعرف الرياضيون التونسيون طريق التألق المتوسطي انطلاقا من نسخة، من خلال التتويج بست ميداليات، منها ثلاث ميداليات من المعدن النفيس وفضيتان وبرونزية واحدة.وكان نصيب الأسد من التتويجات في باكورة المشاركات التونسية لرياضة، بثلاث ذهبيات وفضية، كما توجت ألعاب القوى بميدالية فضية والمبارزة بأخرى برونزية.وسبق لتونس أن نظمت الحدث المتوسطي في مناسبتين، كانت الأولى في، التي شهدت حدثا فارقا في تاريخ الألعاب المتوسطية، بتشريك العنصر النسائي لأول مرة في الألعاب بعد أن كانت حكرا على العنصر الرجالي.وشهدت دورةتتويج الوفد الرياضي التونسي بـ25 ميدالية، منها 5 ذهبيات و9 فضيات و11 برونزية.كما فتحت بلادنا ذراعيها لمحيطها المتوسطي مرة ثانية بتنظيم، التي شهدت مشاركة أضخم وفد رياضي تونسي قدر بـ309 رياضيين، وكان النجاح التنظيمي في هذه الدورة مقترنا بنجاح رياضي لافت، حيث حصدت المشاركة التونسيةوواصلت الرياضة التونسية في الدورتين اللاحقتينعلى نهج التألق، بحصد 13 ميدالية ذهبية في كل دورة منها، مع مجموع 35 ميدالية في دورة 2005 بالمدينة الإسبانية و38 ميدالية في دورة 2009 بالمدينة الإيطالية.كما شهدتحصول النخبة التونسية على مجموع 48 ميدالية، منها 9 ذهبيات و17 فضية و22 برونزية، لتصبح ثاني أفضل مشاركة متوسطية تونسية عبر التاريخ، إثر دورة 2001 التي احتفظت بالريادة كما وكيفا.ومثلت نسخة 2001، حيث بلغت نسبة التتويج بميداليات المعدن النفيس في تاريخ المشاركة التونسية 71.91 بالمائة انطلاقا من الدورة المذكورة إلى غاية دورة "وهران 2022"، بـ64 ميدالية ذهبية، مقارنة بنسبة التتويج بالميداليات التي بلغت 28.09 بالمائة منذ دورة بيروت 1959 إلى غاية نسخة "باري 1997"، والتي بلغ عددها 25 ميدالية ذهبية.كما بلغت نسبة التتويج بالميداليات بالمعادن الثلاثة، فيما لم تتجاوز 32.38 بالمائة في المرحلة الأولى من تاريخ المشاركة، من دورة 59 إلى دورة 97.