البطولة الافريقية لكرة السلة (فتيان - U18) : المنتخب التونسي ينهي البطولة خامسا بانتصاره على نظيره المصري 70-68

أنهى المنتخب التونسي مشاركته في البطولة الافريقية لكرة السلة "افروباسكات" فتيان تحت 18 سنة في المركز الخامس، بتفوقه على نظيره المصري 70-68 أمس الاحد لحساب المقابلة الترتيبية من اجل المركز الخامس ضمن البطولة المقامة حاليا بكوت ديفوار.وكان الخماسي التونسي قد تفوق في وقت سابق على نظيره الملغاشي 86-51 لحساب المقابلات الترتيبية من اجل المراكز من 5 الى 8.جدير بالتذكير ان مسيرة زملاء ادريس التومي توقفت في الادوار الاقصائية عند محطة ربع النهائي بالهزيمة امام مالي 55-66.وتقام مساء اليوم الاحد المباراة النهائية بين المنتخبين السنيغالي والايفواري، إثر المباراة الترتيبية من اجل حسم المركز الثالث بين المنتخبين المالي والكاميروني.