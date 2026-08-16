البطولة الافريقية لكرة السلة (فتيان - U18) : المنتخب التونسي ينهي البطولة خامسا بانتصاره على نظيره المصري 70-68
أنهى المنتخب التونسي مشاركته في البطولة الافريقية لكرة السلة "افروباسكات" فتيان تحت 18 سنة في المركز الخامس، بتفوقه على نظيره المصري 70-68 أمس الاحد لحساب المقابلة الترتيبية من اجل المركز الخامس ضمن البطولة المقامة حاليا بكوت ديفوار.
وكان الخماسي التونسي قد تفوق في وقت سابق على نظيره الملغاشي 86-51 لحساب المقابلات الترتيبية من اجل المراكز من 5 الى 8.
جدير بالتذكير ان مسيرة زملاء ادريس التومي توقفت في الادوار الاقصائية عند محطة ربع النهائي بالهزيمة امام مالي 55-66.
وتقام مساء اليوم الاحد المباراة النهائية بين المنتخبين السنيغالي والايفواري، إثر المباراة الترتيبية من اجل حسم المركز الثالث بين المنتخبين المالي والكاميروني.
وكان الخماسي التونسي قد تفوق في وقت سابق على نظيره الملغاشي 86-51 لحساب المقابلات الترتيبية من اجل المراكز من 5 الى 8.
جدير بالتذكير ان مسيرة زملاء ادريس التومي توقفت في الادوار الاقصائية عند محطة ربع النهائي بالهزيمة امام مالي 55-66.
وتقام مساء اليوم الاحد المباراة النهائية بين المنتخبين السنيغالي والايفواري، إثر المباراة الترتيبية من اجل حسم المركز الثالث بين المنتخبين المالي والكاميروني.
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