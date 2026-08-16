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البطولة الافريقية لكرة السلة (فتيان - U18) : المنتخب التونسي ينهي البطولة خامسا بانتصاره على نظيره المصري 70-68

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Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Août 2026 - 11:28 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أنهى المنتخب التونسي مشاركته في البطولة الافريقية لكرة السلة "افروباسكات" فتيان تحت 18 سنة في المركز الخامس، بتفوقه على نظيره المصري 70-68 أمس الاحد لحساب المقابلة الترتيبية من اجل المركز الخامس ضمن البطولة المقامة حاليا بكوت ديفوار.
وكان الخماسي التونسي قد تفوق في وقت سابق على نظيره الملغاشي 86-51 لحساب المقابلات الترتيبية من اجل المراكز من 5 الى 8.
جدير بالتذكير ان مسيرة زملاء ادريس التومي توقفت في الادوار الاقصائية عند محطة ربع النهائي بالهزيمة امام مالي 55-66.

وتقام مساء اليوم الاحد المباراة النهائية بين المنتخبين السنيغالي والايفواري، إثر المباراة الترتيبية من اجل حسم المركز الثالث بين المنتخبين المالي والكاميروني.
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