الزهراء: الإطاحة بمنحرف خطير جدا تورط في 3 عمليات سلب

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف من الإطاحة بمنحرف مصنف خطيرا جدا بجهة الزهراء، تبين تورطه في ارتكاب، تسببت إحداها في إصابة امرأة إصابات استوجبت إقامتها بالمستشفى.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المظنون فيه، وهو عنصر إجرامي حديث الخروج من السجن، عمد بجهة الزهراء إلى افتكاك دراجة نارية من صاحبها بعد تعنيفه، كما هاجم امرأة وانتزع قلادتها الذهبية من رقبتها باستعمال القوة، ما تسبب في سقوطها وارتطام رأسها بالرصيف، الأمر الذي استوجب نقلها إلى المستشفى، حيث لا تزال مقيمة بسبب خطورة إصاباتها.كما عمد المظنون فيه إلى تنفيذ عملية سلب ثالثة، افتك خلالها هاتفا من صاحبه.وإثر تحريات مكثفة، تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف من تحديد هوية المظنون فيه، قبل تحديد مكان تحصنه، حيث تمت محاصرته ومداهمة المكان وإلقاء القبض عليه.كما أسفرت العملية عن حجزوأغراض مختلفة يشتبه في كونها متأتية من عمليات سرقة.وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة البحث، من أجل جرائم