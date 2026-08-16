السباحة الأمريكية دوغلاس تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 50 م حرة

حطمت السباحة الأمريكية كيت دوغلاس الرقم القياسي العالمي لسباق 50 متر حرة إناث امس السبت، مسجلة 23.49 ثانية في تصفيات بطولة بان باسيفيك للسباحة المقامة بكاليفورنيا، لتمهد الطريق لمواجهة مرتقبة مع غريتشن والش حاملة الرقم القياسي السابقة.وتفوقت دوغلاس في هذا السباق على مواطنتها والش، التي احتلت المركز الثاني بتوقيت 23.78 ثانية، فيما عاد المركز الثالث للأسترالية ميغ هاريس بزمن 24.22 ثانية.وكسرت السباحة الأمريكية الرقم القياسي العالمي السابق البالغ 23.55 ثانية، الذي كانت مواطنتها والش وشريكتها في التدريب، قد سجلته في 28 جوان، ضمن بطولة سيت كولي في روما.وعن تحطيمها للرقم القياسي، قالت دوغلاس إنها تعتقد أنها ما زالت قادرة على تحسين أدائها الفني، مضيفة "ما زلت أعتقد أن هناك جوانب يمكنني تحسينها".وأكدت أن اقترابها من تحطيم الرقم القياسي العالمي حفزها قليلا، مشيرة إلى أنها الآن "أكثر راحة مما كنت عليه عندما حطمت الرقم القياسي للمرة الأولى، وقد كنت متحمسة للغاية".وجاء إنجاز دوغلاس هذا، بعد أكثر من 12 ساعة من تحقيقها ثاني أسرع زمن في تاريخ سباق 100 م حرة إناث، حيث شاركت في المرحلة الأولى من سباق التتابع 4 مرات 100 متر حرة، الذي فاز به المنتخب الأمريكي.ومن المقرر أن تخوض دوغلاس سباقا فرديا آخر في الليلة الختامية من البطولة التي تستمر أربعة أيام، وتجمع نخبة السباحين من خارج أوروبا.