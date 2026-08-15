مفاجآت عن زوجة رئيس «أنثروبيك».. مشروع إباحي وعلاقة بإبستين ونفوذ خلف كواليس «كلود»
كشف تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن كامي كلارك، زوجة داريو أمودي، رئيس شركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك»، المطوّرة لروبوت «كلود»، لعبت دورا أكبر مما كان معروفا سابقا في مسيرة صعود الشركة، رغم عدم شغلها منصبا رسميا فيها.
وبحسب التقرير، خاضت كلارك قبل ارتباطها بأمودي تجارب عدة في عالم الأعمال، من بينها تأسيس شركة للمحتوى الإباحي حملت اسم «Eddice».
وفي عام 2011، تواصلت كلارك مع الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين وعرضت عليه تمويل مشروعها، الذي وصفته بأنه يقدم محتوى إباحيا «فاخرا» و«منفتحا فكريا». إلا أن إبستين رفض العرض، وفقا لما نقلته الصحيفة.
واستمرت علاقة كلارك بإبستين في التواصل لنحو عامين، حيث دعته إلى حفل أقامته في منزلها بمانهاتن. كما ظهرت لاحقا في مشروع آخر حمل اسم «Female Algorithm Technologies»، ارتبط بحساب على منصة «Tumblr» تضمن صورا لنساء عاريات وشعارات ذات طابع جنسي ومالي.
ووفقا للتقرير، جاءت صلة كلارك بإبستين عبر جون بروكمان، الوكيل الأدبي المتخصص في الكتب العلمية، والذي كان قد عرّف إبستين على أكاديميين وشخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا.
وقبل زواجها من أمودي، كانت كلارك ترتبط بـإريك شميدت، الشريك المؤسس لشركة «غوغل»، لنحو ثلاث سنوات. وبعد بدء علاقتها بأمودي عام 2014، عرّفت شميدت على شريكها الجديد، ليصبح لاحقا أحد المستثمرين الأوائل في «أنثروبيك».
دور استشاري خلف كواليس «أنثروبيك»ورغم عدم توليها منصبا رسميا في الشركة، تعمل كلارك مستشارة استراتيجية لأمودي، وتظهر إلى جانبه في عدد من المؤتمرات والفعاليات الكبرى.
كما تواصلت، بحسب التقرير، مع مستثمرين وسياسيين محتملين نيابة عن زوجها، وساهمت في تعريف شخصيات مؤثرة به وبمشروعه في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأشارت الصحيفة إلى أن كلارك لعبت كذلك دورا في ربط شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا بعضها ببعض، ومن بينها ميرا موراتي، الرئيسة السابقة للتكنولوجيا في «OpenAI»، التي عرّفتها كلارك على غريغ بروكمان، الشريك المؤسس لـ«OpenAI».
وتأتي هذه المعطيات في وقت تستعد فيه «أنثروبيك» لطرح عام محتمل، قد يرفع قيمة الشركة إلى أكثر من تريليوني دولار خلال الخريف، وفقا للتقرير.
المصدر: نيويورك بوست
وبحسب التقرير، خاضت كلارك قبل ارتباطها بأمودي تجارب عدة في عالم الأعمال، من بينها تأسيس شركة للمحتوى الإباحي حملت اسم «Eddice».
Cami Clark—who started what she called a "revolutionary porn company" where she sought investment from Jeffrey Epstein—keeps a low profile but is a key adviser to Anthropic CEO Dario Amodei. Its coming IPO could top trillions. 🔗: https://t.co/aPQEPnwIS2 pic.twitter.com/TsxCSRxnx3— The Wall Street Journal (@WSJ) August 14, 2026
وفي عام 2011، تواصلت كلارك مع الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين وعرضت عليه تمويل مشروعها، الذي وصفته بأنه يقدم محتوى إباحيا «فاخرا» و«منفتحا فكريا». إلا أن إبستين رفض العرض، وفقا لما نقلته الصحيفة.
واستمرت علاقة كلارك بإبستين في التواصل لنحو عامين، حيث دعته إلى حفل أقامته في منزلها بمانهاتن. كما ظهرت لاحقا في مشروع آخر حمل اسم «Female Algorithm Technologies»، ارتبط بحساب على منصة «Tumblr» تضمن صورا لنساء عاريات وشعارات ذات طابع جنسي ومالي.
ووفقا للتقرير، جاءت صلة كلارك بإبستين عبر جون بروكمان، الوكيل الأدبي المتخصص في الكتب العلمية، والذي كان قد عرّف إبستين على أكاديميين وشخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا.
وقبل زواجها من أمودي، كانت كلارك ترتبط بـإريك شميدت، الشريك المؤسس لشركة «غوغل»، لنحو ثلاث سنوات. وبعد بدء علاقتها بأمودي عام 2014، عرّفت شميدت على شريكها الجديد، ليصبح لاحقا أحد المستثمرين الأوائل في «أنثروبيك».
دور استشاري خلف كواليس «أنثروبيك»ورغم عدم توليها منصبا رسميا في الشركة، تعمل كلارك مستشارة استراتيجية لأمودي، وتظهر إلى جانبه في عدد من المؤتمرات والفعاليات الكبرى.
كما تواصلت، بحسب التقرير، مع مستثمرين وسياسيين محتملين نيابة عن زوجها، وساهمت في تعريف شخصيات مؤثرة به وبمشروعه في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأشارت الصحيفة إلى أن كلارك لعبت كذلك دورا في ربط شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا بعضها ببعض، ومن بينها ميرا موراتي، الرئيسة السابقة للتكنولوجيا في «OpenAI»، التي عرّفتها كلارك على غريغ بروكمان، الشريك المؤسس لـ«OpenAI».
وتأتي هذه المعطيات في وقت تستعد فيه «أنثروبيك» لطرح عام محتمل، قد يرفع قيمة الشركة إلى أكثر من تريليوني دولار خلال الخريف، وفقا للتقرير.
المصدر: نيويورك بوست
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