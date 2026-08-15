مفاجآت عن زوجة رئيس «أنثروبيك».. مشروع إباحي وعلاقة بإبستين ونفوذ خلف كواليس «كلود»

Cami Clark—who started what she called a "revolutionary porn company" where she sought investment from Jeffrey Epstein—keeps a low profile but is a key adviser to Anthropic CEO Dario Amodei. Its coming IPO could top trillions. 🔗: https://t.co/aPQEPnwIS2 pic.twitter.com/TsxCSRxnx3 — The Wall Street Journal (@WSJ) August 14, 2026

دور استشاري خلف كواليس «أنثروبيك»



كشف تقرير لصحيفةأن، زوجة داريو أمودي، رئيس شركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك»، المطوّرة لروبوت «كلود»، لعبت دورا أكبر مما كان معروفا سابقا في مسيرة صعود الشركة، رغم عدم شغلها منصبا رسميا فيها.وبحسب التقرير، خاضت كلارك قبل ارتباطها بأمودي تجارب عدة في عالم الأعمال، من بينها تأسيس شركة للمحتوى الإباحي حملت اسموفي عام 2011، تواصلت كلارك مع الممول الأمريكي الراحلوعرضت عليه تمويل مشروعها، الذي وصفته بأنه يقدم محتوى إباحيا «فاخرا» و«منفتحا فكريا». إلا أن إبستين رفض العرض، وفقا لما نقلته الصحيفة.واستمرت علاقة كلارك بإبستين في التواصل لنحو عامين، حيث دعته إلى حفل أقامته في منزلها بمانهاتن. كما ظهرت لاحقا في مشروع آخر حمل اسم، ارتبط بحساب على منصة «Tumblr» تضمن صورا لنساء عاريات وشعارات ذات طابع جنسي ومالي.ووفقا للتقرير، جاءت صلة كلارك بإبستين عبر، الوكيل الأدبي المتخصص في الكتب العلمية، والذي كان قد عرّف إبستين على أكاديميين وشخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا.وقبل زواجها من أمودي، كانت كلارك ترتبط بـ، الشريك المؤسس لشركة «غوغل»، لنحو ثلاث سنوات. وبعد بدء علاقتها بأمودي عام 2014، عرّفت شميدت على شريكها الجديد، ليصبح لاحقا أحد المستثمرين الأوائل في «أنثروبيك».ورغم عدم توليها منصبا رسميا في الشركة، تعمل كلارك، وتظهر إلى جانبه في عدد من المؤتمرات والفعاليات الكبرى.كما تواصلت، بحسب التقرير، مع مستثمرين وسياسيين محتملين نيابة عن زوجها، وساهمت في تعريف شخصيات مؤثرة به وبمشروعه في مجال الذكاء الاصطناعي.وأشارت الصحيفة إلى أن كلارك لعبت كذلك دورا في ربط شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا بعضها ببعض، ومن بينها، الرئيسة السابقة للتكنولوجيا في «OpenAI»، التي عرّفتها كلارك على، الشريك المؤسس لـ«OpenAI».وتأتي هذه المعطيات في وقت تستعد فيه «أنثروبيك» لطرح عام محتمل، قد يرفع قيمة الشركة إلى أكثر منخلال الخريف، وفقا للتقرير.