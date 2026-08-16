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سوسة: تحويز الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على العقارالمخصص لمشروع بناء خزان الماء سعة 10000 م³

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Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Août 2026 - 07:23 قراءة: 1 د, 3 ث
      
في إطار متابعة مخرجات جلسة اللجنة الجهوية لإنجازوتسريع المشاريع العمومية المنعقدة في موفى شهر أفريل الفارط بمقر ولاية سوسة، أشرف والي الجهة ، سفيان التنفوري يوم السبت بمقر بلدية المسعدين على عملية تحويز الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على العقارالمخصص لمشروع بناء خزان الماء سعة سعة 10000 م³ بمنطقة االموردين معتمدية مساكن
وتسلم مدير الأشغال الكبرى،وبحضور المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية شهادة ترسيم وتامين رسوم تملك بخزينة املاك الدولة للقطعة "أ" مثال الرسم العقاري: 84340 سوسة الترسيم: 9347 (الملك العمومي للمياه)
وأكد والي الجهة، أن تسوية الوضعية العقارية للمشروع تم في ظرف زمني وجيز بفضل العمل التشاركي بين مختلف الهياكل،والمتابعة المستمرة للمشاغل التنموية بالجهة من قبل السلط الجهوية والمحلية ،والمجالس المنتخبة ،والتنسيق المتواصل مع مختلف الإدارات المركزية

كما أعلن مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاولة المكلفة بإنجازالمشروع ، أن انطلاق الأشغال سيكون بداية من الأسبوع المقبل ،وبمدة تعاقدية 16 شهرا
وفي الختام شدد الوالي على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروع ،والحرص على تنفيذه في الآجال المعلنة ،ووفقا للشروط الإدارية والمواصفات الفنية المدرجة بالبنود التعاقدية المتفق عليها
واكب فعاليات الجلسة بالخصوص، الكاتب العام للولاية، ومعتمدة مساكن،وكاتب عام بلدية المسعدين،وعضو مجلس النواب حسام محجوب ،والمكلفة بتسيير دائرة الشؤون البلدية، ورئيس وأعضاء المجلس المحلي بمساكن،والمدير الجهوي لأملاك الدولة و الشؤون العقارية ،ومديرالأشغال الكبرى الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه

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