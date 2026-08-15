سوق الجملة بالمكنين ينطلق رسميا في العمل بالمنظومة الإعلامية

انطلق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية اليوم السبت 15 أوت 2026، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة.وأشرف على عملية الانطلاق وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة سفيان طرميز ، الذي أكد أهمية المشروع في دعم الشفافية وتوفير معطيات دقيقة حول حركة المنتجات الفلاحية داخل السوق.وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة الرامية إلى التدرج في تعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بمختلف أسواق الجملة في الجمهورية، بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وتحسين جودة البيانات وتعزيز آليات الرقابة والتصرف.كما تهدف المنظومة إلى إحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية، من خلال إرساء قاعدة بيانات أكثر دقة وانتظاما بشأن عمليات دخول المنتجات إلى السوق وخروجها منه.ومن شأن هذه المعطيات أن تمكن مختلف المتدخلين والهياكل الرقابية من الحصول على بيانات موثوقة يمكن اعتمادها في عمليات المتابعة والتحليل واتخاذ القرار .