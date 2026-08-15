ترامب يتفاخر بعلاقته "الممتازة" مع كيم جونغ أون في ذكرى تحرير كوريا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفوّق علاقته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، واصفا إياها بـ"الممتازة".جاء ذلك في منشور على منصة "تروث سوشيال"، تزامن مع ذكرى تحرير شبه الجزيرة الكورية من الاحتلال الياباني .وكتب ترامب، مرفقا منشوره بصورة تجمعه مع كيم: "على الرغم من المظهر غير الودي في هذه الصورة المحددة، هناك العديد من الصور التي نبتسم فيها. كيم جونغ أون وأنا نتفاهم بشكل ممتاز". ولم يوضح الرئيس الأمريكي السياق الذي دفعه لهذا التصريح.وتأتي تصريحات ترامب بعد أسابيع من إعلانه أنه تواصل مع الزعيم الكوري الشمالي ووصف علاقتهما بأنها "جيدة للغاية" و"هادئة نسبيا". وكان ترامب قد أعرب في أوت 2025 عن استعداده للقاء كيم جونغ أون من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى رغبته في عقد لقاء خلال ذلك العام.ويأتي هذا التصريح في يوم تحرير كوريا (15 أوت)، الذكرى السنوية لتحرير شبه الجزيرة من الاحتلال الياباني عام 1945، وهي مناسبة وطنية تحتفل بها كل من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.