المياه المعدنية: منتجو المشروبات يوضحون أسباب اضطراب التزويد ويؤكدون استمرارية الإنتاج

31 وحدة إنتاج تعمل بأقصى طاقاتها



تنسيق مع وزارة التجارة لتأمين التزويد



أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية أن الاضطرابات الظرفية المسجلة في تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في عدد من مناطق الجمهورية تعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب، إلى جانب تداعيات اضطرابات وانقطاعات التيار الكهربائي على نسق الإنتاج في عدد من وحدات التعليب.وأوضحت الغرفة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن ارتفاع الاستهلاك خلال الفترة الأخيرة أدى إلى استهلاك جزء هام من المخزونات الاحتياطية التي كانت المؤسسات المنتجة قد كوّنتها استعدادا لفترة الذروة الصيفية.وأضافت أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء أثرت على السير العادي لبعض وحدات الإنتاج، وتسببت في بعض الحالات في توقف خطوط الإنتاج وتعطل تجهيزات صناعية، وهو ما استوجب تدخلات فنية وأعمال صيانة وإعادة تشغيل قبل استعادة نسق الإنتاج المعتاد.وأكدت الغرفة أنبمختلف مناطق الجمهورية تعمل حاليا بأقصى طاقاتها الممكنة، مع مواصلة تزويد السوق بصورة متواصلة ومباشرة من الإنتاج اليومي، بالتوازي مع العمل على إعادة الوحدات المتضررة تدريجيا إلى نسقها الطبيعي، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الصحية.ونفت الغرفة وجود أي نية لدى منخرطيها لافتعال نقص في المياه المعدنية المعلبة أو حجب المنتوج عن السوق أو القيام بأي شكل من أشكال المضاربة.وأشارت إلى أن القطاع يضم 31 مصنعا موزعة على مختلف مناطق الجمهورية، ويتميز بتعدد المؤسسات والعلامات التجارية وارتفاع مستوى المنافسة، موضحة أن حصة أي شركة أو مجموعة شركات ناشطة في القطاع لا تتجاوز، بما يؤكد، وفق البيان، غياب وضعية هيمنة تمكن طرفا واحدا من التحكم في الكميات المعروضة أو نسق التزويد.وأفادت الغرفة بأن المؤسسات المنتجة تواصل التنسيق معومختلف المصالح المختصة بهدف ضمان انتظام التزويد وتحقيق أفضل توازن ممكن في توزيع الكميات المتوفرة بين مختلف الجهات.وأكدت أن الضغوط الحالية تبقى ظرفية، وأن القطاع في حالة تعبئة كاملة لاستعادة نسق التزويد العادي في أقرب الآجال.ودعت مختلف المتدخلين في مسالك التوزيع إلى ضمان انسيابية وصول المياه المعدنية إلى المستهلك وتفادي التخزين غير الاعتيادي، كما حثت المواطنين على اعتماد نسق شراء عادي يتناسب مع حاجياتهم الفعلية، بما يساهم في الحد من الضغط الظرفي على السوق.