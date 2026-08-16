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تطاوين :الاستعدادات لإنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2027/2026 محور اجتماع المجلس الجهوي للأمن

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Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Août 2026 - 07:55 قراءة: 1 د, 16 ث
      
في إطار متابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2027/2026،انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين للمجلس الجهوي للأمن خُصِّصت للوقوف على مدى جاهزية كلّ الأطراف المتداخلة لإنجاح السنة الدراسية المقبلة ، وذلك تحت إشراف والي الجهة، أمير القابسي
وتمّ التطرق خلال الجلسة ،إلى عدد من المسائل المتعلقة بتأمين المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية ، بالاضافة الى مدة جاهزيتها ،و تدارك النقائص المتعلقة بالبنية التحتية، على غرار الإنارة، وصلوحية القاعات، والتزود بالماء الصالح للشراب
كما تمحورت الجلسة حول وضع برنامج استباقي للنقل المدرسي وتسخير كافة الإمكانيات ، بما يضمن انسيابية تنقل التلاميذ والطلبة، ويستجيب لاحتياجات مختلف المناطق حرصا على وصولهم إلى مقاعد الدراسة في أحسن الظروف

وتعرض الحضور الى تنفيذ تدخلات نظافة استثنائية شاملة بمحيط المؤسسات التربوية ،والعمل على رفع مختلف الفضلات ،وإزالة الأعشاب الطفيلية، وتقليم الأشجار
وشددوا في جانب اخر، على ضرورة ضمان تزويد السوق بالأدوات المدرسية ،وتكثيف عمليات الرقابة بالاشتراك مع مصالح وزارتي الصحة والتجارة من خلال العمل على التصدي لعمليات المضاربة والاحتكار والبيع المشروط
وأكّد والي الجهة على أهمية الاستعداد المبكر للعودة المدرسية والجامعية و التكوينية ،وتوفير كافة المتطلبات اليداغوجية واللوجستية والمادية اللازمة لضمان انطلاق الدراسة في أفضل الظروف الملائمة للتلاميذ والطلبة واتخاذ الإجراءات و التدابيرالاستباقية الكفيلة بذلك

وشدّد على أهمية تسريع إنجازوتنفيذ التدخلات المبرمجة في هذا الخصوص، وإحكام التنسيق بين كافة الأطراف المتدخلة ضمانا لجاهزية تلك المؤسسات وإنجاحا للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2027/2026
كما شدّد الوالي على ضرورة احترام الراية الوطنية بالمؤسسات التربوية والجامعية، وايلائها العناية التي تستحقها، والحرص على تعهّدها وصيانة حرمتها وإبرازها بواجهات تلك المؤسسات ،واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المظهر العام للعلم الوطني وعدم التغافل عن تغييره بصفة دورية
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