مستقبل قابس يعلن رفع منع الانتداب

اعلن مستقبل قابس المنتمي لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم السبت انه تلقى مراسلة من الاتحاد الدولي للعبة تم اعلامه من خلالها رسميا برفع منع الانتداب الدولي في ملفين محل نزاع منذ مدة.يذكر ان مستقبل قابس سيخوض منافسات الرابطة الثانية ضمن المجموعة الاولى.وتنطلق بطولة الرابطة المحترفة الثانية يومي 19 و 20 سبتمبر القادم.