ولاية سوسة :تدخل جهوي بالنقاط السوداء في مجال النظافة بمنطقة "القليعة " ببلدية المسعدين

في إطار الحرص على تحسين الوضع البيئي والارتقاء بمؤشرات النظافة وجمالية المدن، أشرف والي سوسة ،سفيان التنفوري يوم السبت على عملية تدخل جهوي لإزالة النقاط السوداء بمنطقة "القليعة " ببلدية المسعدينوتاتي هذه الزيارة في إطار مواصلة تنفيذ الخطة الجهوية المعدة في مجال النظافة لرفع فضلات الهدم والبناء، وتنظيف المحيط وتهيئته بمشاركة مختلف الهياكل والمتدخلين وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى توحيد الجهود لحماية وتحسين الوضع البيئي والمحافظة على النظافة بالجهةكما أدى معاينة ميدانية لرفع الفضلات بكل من بلدية الزاوية، و متابعة مواصلة عملية القضاء على النقطة السوداء على مستوى وادي بليبان، وإزالة كل الاحداثات المخالفة للتراتيب العمرانية ،حيث انطلقت تدخلات بلدية سوسة منذ يوم 14 أوت الجاري ،لتتواصل الأشغال يوم أمس السبتكما دعا والي الجهة كافة المواطنين إلى دعم مجهود الدولة للحفاظ على نظافة الفضاء العام وجمالية المدن، واحترام التراتيب العمرانية للارتقاء بمؤشرات النظافة