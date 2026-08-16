بطولة أوروبا للسباحة: مارشان يحرز ذهبيته الأولى قاريا وليبمان يحطم الرقم العالمي في 1500 متر حرة

توج الفرنسي ليون مارشان، الحائز على أربع ميداليات ذهبية أولمبية امس السبت بلقب سباق 200 متر فراشة ضمن منافسات بطولة أوروبا للسباحة المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس ليحرز لقبه القاري الأولبينما حطم الألماني يوهانس ليبمان الرقم القياسي العالمي لسباق 1500 متر حرة.وبعد عامين من تألقه في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، استعاد الفرنسي مارشان مستواه المعهود في العاصمة باريس، متجاوزا آلام الإصابة ليحرز ذهبية بطولة أوروبا بزمن 1:51.72 دقيقة.وتفوق السباح، البالغ 24 عاما، بفارق كبير بلغ 2.34 ثانية عن الهنغاري ريتشارد مارتون صاحب الميدالية الفضية فيما أكمل اليوناني أبوستولوس سيسكوس منصة التتويج بحصوله على الميدالية البرونزية بفارق 0.04 ثانية عن مارتون.وكان مارشان قد فاز بميدالية فضية مع فرنسا في سباق التتابع 200 متر 4 مرات سباحة حرة في وقت سابق من هذا الأسبوع وسيحظى السباح الفرنسي بفرصة أخرى للظفر بذهبية ثانية اليوم الأحد عندما يشارك في سباق 400 متر سباحة حرة.وكانت ذهبية مارشان أول لقب فردي لبلاده في هذه البطولة قبل أن تنضم إليه ماري-أومبر مولو بفوزها بسباق 100 متر سباحة على الظهر محققة رقما قياسيا أوروبيا بزمن قدره 57.94 ثانية.من جانبه، كسر السباح الألماني يوهانس ليبمان الرقم القياسي العالمي في سباق 1500 متر حرة بفارق أربع ثوانٍ تقريبا في نهائي بطولة أوروبا للسباحة محققا لقبه الثاني هذا الأسبوع بعد فوزه بسباق 800 متر.وسجّل ليبمان، البالغ من العمر 19 عاما، زمنا قدره 14:26.79 دقيقة متفوقا بفارق 3.88 ثانية عن الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله الأمريكي بوبي فينكه في أولمبياد عام 2024 (14:30.67 دقيقة).