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عامر بحبة: تونس من بين الأكثر حرارة في العالم اليوم وذروة موجة الحر تمتد إلى الثلاثاء

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Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 08:08 قراءة: 1 د, 55 ث
      
أكد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة أن تونس تعيش واحدة من أشد موجات الحر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن يومي الاثنين والثلاثاء سيمثلان ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، قبل أن يبدأ الانخفاض تدريجيا بداية من الأربعاء.

وأوضح بحبة، خلال تدخله في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن موجة الحر الحالية انطلقت منذ يوم الجمعة الماضي، وستتواصل إلى غاية الثلاثاء، مع توقعات بتسجيل درجات حرارة تقترب من الأرقام القياسية التي تم تسجيلها هذا الشهر.


وأشار إلى أن القيروان سجلت يوم 17 جويلية 49.7 درجة، وهو رقم قياسي جديد لشهر جويلية في تونس، متجاوزا الرقم السابق البالغ 49.2 درجة والمسجل بالقيروان وتوزر.


وأضاف أن درجات الحرارة قد تبلغ اليوم وغدا 49 درجة في عدد من المناطق، خاصة القيروان، وجندوبة، وباجة، وزغوان، ومنطقة حوض مجردة، ومجاز الباب، مع إمكانية الاقتراب مجددا من الرقم القياسي المسجل هذا العام.

وأوضح أن درجات الحرارة المعلنة من قبل المعهد الوطني للرصد الجوي تقاس دائما في الظل وفق المعايير العلمية، لافتا إلى أن الحرارة تحت أشعة الشمس تكون أعلى بنحو 5 درجات، ما يعني أن درجات حرارة في حدود 49 أو 50 درجة في الظل قد تعادل 54 إلى 55 درجة تحت أشعة الشمس المباشرة.

وأكد أن الإحساس بالحرارة يزداد بفعل ارتفاع نسبة الرطوبة وهبوب رياح الشهيلي، وهو ما يجعل الحرارة المحسوسة أعلى من القيم المسجلة رسميا.

وبيّن الباحث أن عدة عوامل تقف وراء هذه الموجة، من بينها سيطرة مرتفع جوي قوي، وهبوب رياح جنوبية صحراوية (الشهيلي)، وتراكم الحرارة قرب سطح الأرض، إضافة إلى السحب المرتفعة التي تحتجز الإشعاع الحراري وتزيد من ارتفاع درجات الحرارة.

كما لفت إلى تسجيل ما يعرف بـ"الليالي المدارية"، حيث تبقى درجات الحرارة مرتفعة حتى خلال ساعات الليل، وهو ما يفسر الشعور الكبير بالحرارة وصعوبة النوم في مختلف الجهات.

وأوضح أن الانخفاض المرتقب بداية من الأربعاء سيكون طفيفا، إذ ستتراجع درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات فقط، مع بقاء الأجواء حارة في أغلب مناطق البلاد، خاصة بالجنوب، فيما ينتظر أن تتراجع بشكل أكبر مع نهاية الأسبوع، دون أن تنتهي موجة الحر بالكامل.

وختم عامر بحبة بالتأكيد على أن تونس وشرق الجزائر تعدان حاليا من أكثر مناطق العالم حرارة، إلى جانب بعض دول الخليج، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والإكثار من شرب المياه.
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