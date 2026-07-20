عامر بحبة: تونس من بين الأكثر حرارة في العالم اليوم وذروة موجة الحر تمتد إلى الثلاثاء

أكد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعيةأن تونس تعيش واحدة من أشد موجات الحر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن، قبل أن يبدأ الانخفاض تدريجيا بداية من الأربعاء.وأوضح بحبة، خلال تدخله في برنامجعلى إذاعة، أن موجة الحر الحالية انطلقت منذ يوم الجمعة الماضي، وستتواصل إلى غاية الثلاثاء، مع توقعات بتسجيل درجات حرارة تقترب من الأرقام القياسية التي تم تسجيلها هذا الشهر.وأشار إلى أن، وهو رقم قياسي جديد لشهر جويلية في تونس، متجاوزا الرقم السابق البالغوالمسجل بالقيروان وتوزر.وأضاف أن درجات الحرارة قد تبلغ اليوم وغدافي عدد من المناطق، خاصة، مع إمكانية الاقتراب مجددا من الرقم القياسي المسجل هذا العام.وأوضح أن درجات الحرارة المعلنة من قبل المعهد الوطني للرصد الجويوفق المعايير العلمية، لافتا إلى أن الحرارة تحت أشعة الشمس تكون أعلى بنحو، ما يعني أن درجات حرارة في حدودقد تعادلوأكد أن الإحساس بالحرارة يزداد بفعل، وهو ما يجعل الحرارة المحسوسة أعلى من القيم المسجلة رسميا.وبيّن الباحث أن عدة عوامل تقف وراء هذه الموجة، من بينهاكما لفت إلى تسجيل ما يعرف بـ، حيث تبقى درجات الحرارة مرتفعة حتى خلال ساعات الليل، وهو ما يفسر الشعور الكبير بالحرارة وصعوبة النوم في مختلف الجهات.وأوضح أن الانخفاض المرتقب بداية من الأربعاء سيكون، إذ ستتراجع درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات فقط، مع بقاء الأجواء حارة في أغلب مناطق البلاد، خاصة بالجنوب، فيما ينتظر أن تتراجع بشكل أكبر مع نهاية الأسبوع، دون أن تنتهي موجة الحر بالكامل.وختم عامر بحبة بالتأكيد على أن، إلى جانب بعض دول الخليج، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والإكثار من شرب المياه.