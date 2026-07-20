الطبيب أحمد السوقي يطمئن متابعيه: تعرضت لأزمة قلبية عابرة وسأعود إلى عملي في تونس

طمأن الطبيبمتابعيه على حالته الصحية، مؤكدا أنهخلال وجوده في ألمانيا، وذلك بفضل تدخل طبيب تونسي يعمل بإحدى المصحات في أوروبا.وأوضح السوقي، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع، أن الفحوصات والتحاليل الطبية أكدت أنه، مشيرا إلى أن ما مر به كان مجردوأكد أنه يتمتع حاليا بحالة صحية مستقرة، معربا عن شكره لكل من سأل عنه وسانده، ومشددا على أنه