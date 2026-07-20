الطبيب أحمد السوقي يطمئن متابعيه: تعرضت لأزمة قلبية عابرة وسأعود إلى عملي في تونس
طمأن الطبيب أحمد السوقي متابعيه على حالته الصحية، مؤكدا أنه تجاوز أزمة قلبية عابرة خلال وجوده في ألمانيا، وذلك بفضل تدخل طبيب تونسي يعمل بإحدى المصحات في أوروبا.
وأوضح السوقي، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن الفحوصات والتحاليل الطبية أكدت أنه لم يتعرض لجلطة قلبية، مشيرا إلى أن ما مر به كان مجرد أزمة قلبية عابرة.
وأكد أنه يتمتع حاليا بحالة صحية مستقرة، معربا عن شكره لكل من سأل عنه وسانده، ومشددا على أنه سيعود إلى تونس لاستئناف عمله في أقرب الآجال.
وأوضح السوقي، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن الفحوصات والتحاليل الطبية أكدت أنه لم يتعرض لجلطة قلبية، مشيرا إلى أن ما مر به كان مجرد أزمة قلبية عابرة.
وأكد أنه يتمتع حاليا بحالة صحية مستقرة، معربا عن شكره لكل من سأل عنه وسانده، ومشددا على أنه سيعود إلى تونس لاستئناف عمله في أقرب الآجال.
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