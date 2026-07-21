JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:50 Tunis

عرض الفيلم التونسي هلع ضمن المسابقة الرسمية للأسبوع الدولي للنقد في مهرجان البندقية السينمائي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5ed897508c54.30174017_joknpmegqflih.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 21 Juillet 2026 - 08:24 قراءة: 0 د, 45 ث
      
اعلن المركز الوطني للسينما و الصورة اختيار الفيلم التونسي “هلع” (The Hallow Man) للمخرج كمال العريضي ضمن المسابقة الرسمية للأسبوع الدولي للنقد الموازية للدورة الثالثة والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي 2026، والذي سينتظم خلال الفترة من 2 الى 12 سبتمبر.

واعتبر المركز،في بلاغ الاثنين 20 جويلية، أن هذا الاختيار يعد إنجازًا مهمًا للسينما التونسية، إذ اقتصر الاختيار هذا العام على سبعة أفلام أولى فقط من مختلف أنحاء العالم من بينها الفيلم التونسي "هلع" المبرمج في العرض العالمي الأول يوم 9 سبتمبر 2026 بمدينة البندقية.


وتتزامن هذه المشاركة مع حضور تونسي متميز في المهرجان، من خلال اختيار المخرجة التونسية كوثر بن هنية عضوًا في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الثالثة والثمانين، إلى جانب نخبة من أبرز الأسماء السينمائية العالمية، برئاسة المخرجة الأمريكية ماغي جيلنهال.


وسيسجل الحضور التونسي في هذا الموعد السينمائي مشاركة مشروع الفيلم "بلاء" للمخرج يوسف الشابي ضمن برنامج "Final Cut in Venice" المخصص لدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333232

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 21 جويلية 2026 | 6 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:20
19:37
16:16
12:33
05:16
03:31
الرطــوبة:
% 13
Babnet
Babnet47°
39° Babnet
الــرياح:
1.62 كم/س
Babnet
Babnet34°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
47°-34
42°-31
40°-29
38°-27
39°-26
  • Avoirs en devises 22731,3
  • (20/07)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,37597 DT
  • (20/07)
  • 1 $ = 2,95069 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/07)     802,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/07)   29293 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio