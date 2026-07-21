عرض الفيلم التونسي هلع ضمن المسابقة الرسمية للأسبوع الدولي للنقد في مهرجان البندقية السينمائي

اعلن المركز الوطني للسينما و الصورة اختيار الفيلم التونسي “هلع” (The Hallow Man) للمخرج كمال العريضي ضمن المسابقة الرسمية للأسبوع الدولي للنقد الموازية للدورة الثالثة والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي 2026، والذي سينتظم خلال الفترة من 2 الى 12 سبتمبر.واعتبر المركز،في بلاغ الاثنين 20 جويلية، أن هذا الاختيار يعد إنجازًا مهمًا للسينما التونسية، إذ اقتصر الاختيار هذا العام على سبعة أفلام أولى فقط من مختلف أنحاء العالم من بينها الفيلم التونسي "هلع" المبرمج في العرض العالمي الأول يوم 9 سبتمبر 2026 بمدينة البندقية.وتتزامن هذه المشاركة مع حضور تونسي متميز في المهرجان، من خلال اختيار المخرجة التونسية كوثر بن هنية عضوًا في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الثالثة والثمانين، إلى جانب نخبة من أبرز الأسماء السينمائية العالمية، برئاسة المخرجة الأمريكية ماغي جيلنهال.وسيسجل الحضور التونسي في هذا الموعد السينمائي مشاركة مشروع الفيلم "بلاء" للمخرج يوسف الشابي ضمن برنامج "Final Cut in Venice" المخصص لدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.