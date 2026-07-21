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وزارة الصحة تطلق قريبا البوابة الوطنية الرقمية "صحتنا"

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Bookmark article    Publié le Mardi 21 Juillet 2026 - 12:39 قراءة: 0 د, 55 ث
      
تعتزم وزارة الصحة، قريبا، إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن "Sahetna.tn"، وهي منصة رقمية موحّدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحي، والاطلاع على مواعيدهم الطبية، وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة، وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إيناس العيادي.

وأوضحت إيناس العيادي، في فيديو توضيحي نشرته وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن البوابة الرقمية دخلت مراحلها الأخيرة من الإنجاز، وستتيح للمواطنين أيضا التعرف على المعرّف الوطني للصحة الخاص بكل واحد منهم، والذي شرعت الوزارة في تعميمه تدريجيا بمختلف المؤسسات الصحية العمومية التابعة لها.


وبيّنت أن المعرّف الوطني للصحة لا يقتصر على كونه رقما أو بطاقة تعريفية، بل يمثل خطوة أساسية نحو تبسيط النفاذ إلى الخدمات الصحية، وتقريبها من المواطن، والارتقاء بجودتها، من خلال تسهيل مسار العلاج، وحماية المعطيات الصحية الشخصية، وتحسين جودة البيانات، بما يحدّ من تكرار الملفات ويضمن ملفا صحيا موحّدا لكل مريض.


وأكدت إيناس العيادي نجاح التجربة النموذجية للمعرّف الوطني للصحة في عدد من المؤسسات الصحية العمومية التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن العمل سيتواصل لتعميمها تدريجيا على المؤسسات الصحية الخاصة أيضا، في إطار تنفيذ برنامج وزارة الصحة الرامي إلى تطوير الخدمات الصحية الرقمية في القطاعين العام والخاص.
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