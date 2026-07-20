تصنيف 20 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة الاثنين والثلاثاء

تكون اغلب ولايات الجمهورية (20 ولاية من مجموع 24)، الاثنين 20 جويلية و الثلاثاء 21 جويلية، في درجة انذار كبيرة والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشهيلي و ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر.وصنفت بقية الولايات (القصرين وسوسة والمنستير والمهدية) ضمن درجة الانذار العادية، وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة الاثنين، عن المعهد الوطني للرصد الجوي.ويكون تبعا لذلك، الخطر أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم.ودعا المعهد الرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق الى الحذر من جفاف الجسم ومن ضربة الشمس.وتتمثل أعراض ضربة الشمس في ارتفاع حرارة الجسم فوق 40 درجة، مع احمرار وجفاف البشرة، الام في الراس، غثيان، العطش الشديد، والغياب عن الوعي.وينصح المعهد بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش و ترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام و تجنب الخروج الغير ضروري في اوقات الذروة الحرارية ( بين الساعة 12 طهرا و الساعة 16 بعد الزوال).و عند الخروج يدعو المعهد الى استعمال واقى للرأس من أشعة الشمس واللجوء إلى الأماكن المكيفة من ساعتين إلى ثلاث ساعات باليوم إن أمكن معوفي حالة وجود اضطرابات صحية يوصي المعهد بالإتصال بالطبيب أو طلب المساعدة عبر الاتصال بالسلط المعنية بالنجدة على الرقم 198.