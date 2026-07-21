الحرس الثوري: مقتل جنود أمريكيين وتدمير "إف-15" في بالأردن وقصف "أمازون" بالبحرين

أعلن، اليوم، تنفيذ هجمات جديدة ضمن ما وصفها بـ، مؤكدا استهداف مواقع أمريكية في الأردن والبحرين، وذلك ردا على الضربات الأمريكية التي طالت منشآت داخل إيران.وقال الحرس الثوري، في بيان، إن القوة الجوفضائية استهدفت، مدعيا مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال الهجوم، دون تقديم حصيلة رسمية أو أدلة تؤكد ذلك.كما زعم البيان أن الهجوم الصاروخي أدى إلىفي قاعدة أمريكية بالأردن.وفي البحرين، أعلن الحرس الثوري إطلاقاستهدفت، بحسب بيانه،، مدعيا إلحاق أضرار كبيرة بها، في إطار الرد على الهجمات الأمريكية ضد إيران.وفي المقابل، أعلنأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطتمساء الاثنين، بعد سماع دوي انفجارات في عدة مناطق من المملكة.وأكد مصدر عسكري أردني أن عملية الاعتراض، دون الإشارة إلى وقوع خسائر في قواعد أو منشآت عسكرية.وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تتواصل فيه الضربات المتبادلة والتصريحات المتشددة من الجانبين.