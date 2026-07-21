الحرس الثوري: مقتل جنود أمريكيين وتدمير "إف-15" في بالأردن وقصف "أمازون" بالبحرين
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، تنفيذ هجمات جديدة ضمن ما وصفها بـالموجة الرابعة والعشرين من "عملية نصر الثانية"، مؤكدا استهداف مواقع أمريكية في الأردن والبحرين، وذلك ردا على الضربات الأمريكية التي طالت منشآت داخل إيران.
وقال الحرس الثوري، في بيان، إن القوة الجوفضائية استهدفت مجمعا للجيش الأمريكي في منطقة الركبان بالأردن، مدعيا مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال الهجوم، دون تقديم حصيلة رسمية أو أدلة تؤكد ذلك.
كما زعم البيان أن الهجوم الصاروخي أدى إلى تدمير نظام رادار مضاد للصواريخ وطائرة مقاتلة من طراز F-15 داخل إحدى الحظائر في قاعدة أمريكية بالأردن.
وفي البحرين، أعلن الحرس الثوري إطلاق صواريخ كروز استهدفت، بحسب بيانه، البنية التحتية المركزية للبيانات التابعة لشركة "أمازون"، مدعيا إلحاق أضرار كبيرة بها، في إطار الرد على الهجمات الأمريكية ضد إيران.
وفي المقابل، أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية مساء الاثنين، بعد سماع دوي انفجارات في عدة مناطق من المملكة.
وأكد مصدر عسكري أردني أن عملية الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، دون الإشارة إلى وقوع خسائر في قواعد أو منشآت عسكرية.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تتواصل فيه الضربات المتبادلة والتصريحات المتشددة من الجانبين.
وقال الحرس الثوري، في بيان، إن القوة الجوفضائية استهدفت مجمعا للجيش الأمريكي في منطقة الركبان بالأردن، مدعيا مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال الهجوم، دون تقديم حصيلة رسمية أو أدلة تؤكد ذلك.
كما زعم البيان أن الهجوم الصاروخي أدى إلى تدمير نظام رادار مضاد للصواريخ وطائرة مقاتلة من طراز F-15 داخل إحدى الحظائر في قاعدة أمريكية بالأردن.
وفي البحرين، أعلن الحرس الثوري إطلاق صواريخ كروز استهدفت، بحسب بيانه، البنية التحتية المركزية للبيانات التابعة لشركة "أمازون"، مدعيا إلحاق أضرار كبيرة بها، في إطار الرد على الهجمات الأمريكية ضد إيران.
وفي المقابل، أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية مساء الاثنين، بعد سماع دوي انفجارات في عدة مناطق من المملكة.
وأكد مصدر عسكري أردني أن عملية الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، دون الإشارة إلى وقوع خسائر في قواعد أو منشآت عسكرية.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تتواصل فيه الضربات المتبادلة والتصريحات المتشددة من الجانبين.
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