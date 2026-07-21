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نادي الاتحاد طرابلس الليبي يعلن تعاقده مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي

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Bookmark article    Publié le Mardi 21 Juillet 2026 - 07:30 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أعلن نادي الاتحاد طرابلس الليبي عبر صفحته الرسمية عن تعاقده مع المدرب المخضرم التونسي فوزي البنزرتي للإشراف على فريق أكابر كرة القدم للموسم الرياضي القادم 2026-2027.

وكان فوزي البنزرتي (76 عاما) باشر خلال هذه الصائفة التدريبات مع النادي الافريقي بعدما قاده الموسم الماضي للظفر بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وخاض البنزرتي عديد التجارب التدريبية في الخارج قادته بالخصوص للرجاء والوداد المغربيين ومولودية الجزائر والأهلي بنغازي الليبي والشارقة الإماراتي إلى جانب المنتخب الليبي.
أما في تونس، فقد تولى تدريب أبرز الأندية على غرار الترجي الرياضي والنادي الإفريقي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي والملعب التونسي والاتحاد المنستيري إضافة للمنتخب التونسي.
ويملك البنزرتي سجلا زاخرا بالألقاب سواء في تونس أو خارجها أبرزها على الصعيد الإفريقي بتتويجه برابطة الأبطال مع الترجي الرياضي سنة 1994 والسوبر الإفريقي سنة 1995 وكأس الكونفدرالية مع النجم الساحلي عامي 2006 و2015 والسوبر الإفريقي مع الوداد الرياضي سنة 2018.

كما بلغ الدور النهائي لرابطة أبطال إفريقيا عامي 2010 مع الترجي الرياضي و2018 مع الوداد الرياضي علاوة على المباراة النهائية لكأس العالم للأندية مع الرجاء الرياضي سنة 2013.
ر-امين

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