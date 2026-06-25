إحالة رجل الأعمال حسين الدغري على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي

قررتلدىإحالةومتهمين اثنين آخرين على أنظاربالمحكمة الابتدائية بتونس، لمواصلة النظر في القضية المرفوعة ضدهم.وكانقد أصدر في وقت سابقفي حق حسين الدغري من أجل تهم ذات صبغة مالية.وفي مرحلة لاحقة، قررتالإفراج عنه مقابل، مع الإبقاء عليهإلى حين استكمال إجراءات التقاضي في القضية.