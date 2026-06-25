إحالة رجل الأعمال حسين الدغري على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي
قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة رجل الأعمال حسين الدغري ومتهمين اثنين آخرين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمواصلة النظر في القضية المرفوعة ضدهم.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن في حق حسين الدغري من أجل تهم ذات صبغة مالية.
وفي مرحلة لاحقة، قررت دائرة الاتهام الإفراج عنه مقابل ضمان مالي قدره 15 مليون دينار، مع الإبقاء عليه بحالة سراح إلى حين استكمال إجراءات التقاضي في القضية.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن في حق حسين الدغري من أجل تهم ذات صبغة مالية.
وفي مرحلة لاحقة، قررت دائرة الاتهام الإفراج عنه مقابل ضمان مالي قدره 15 مليون دينار، مع الإبقاء عليه بحالة سراح إلى حين استكمال إجراءات التقاضي في القضية.
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