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وزارة التعليم العالي: انطلاق التسجيل للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي

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Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 10:43 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا 2026 تتم حصريا عبر موقع الوابwww.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح، وقد انطلق بداية من يوم أمس الاربعاء التسجيل بالارساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي.

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يمكن للمترشحين للتوجيه الجامعي الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم حصريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة (SMS) وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 بداية من يوم الأربعاء 24 جوان 2026 حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا 2026 لدى وزارة التربية، وذلك على النحو التالي:"pwd" ثم "فراغ" ثم "رقم البكالوريا"

وشددت الوزارة على ضرورة أن يتكون رقم البكالوريا من (06) أرقام ويتعين استخدام نفس رقم الهاتف المسجل عند الترشح لامتحان البكالوريا 2026.
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