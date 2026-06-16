ارتفاع عدد الموقوفين في " الشبكة الدولية لترويج المخدرات وغسيل الأموال " الى 25 موقوفا و حجز يختين وسيارات فاخرة ...

نشاط انطلق من فرنسا وامتد إلى تونس



25 موقوفا بينهم مطلوبون دوليا



محجوزات ضخمة وسيارات فاخرة ويخوت



ينتظر أن تتم، غدا الأربعاء، إحالة الملف المتعلق بشبكة دولية خطيرة تنشط فيعلى أنظار، وذلك بعد التقدم الكبير الذي شهدته الأبحاث وارتفاع عدد الموقوفين إلى، إلى جانب عدد آخر من المدرجين بالتفتيش.وكشفت التحقيقات التي باشرتهاعن تفكيك واحدة من أخطر الشبكات الدولية المنظمة، التي يمتد نشاطها بينوتشتبه السلطات في تورطها في عمليات واسعة لترويج المخدرات وتبييض الأموال.وبحسب المعطيات الأولية، فقد انطلقت الأبحاث إثر عمليات رصد واستعلام دقيقة نفذتها الإدارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، حيث تبين أن الشبكة تتخذ من مدينتين فرنسيتين نقطة انطلاق لنشاطها، قبل أن تمتد عملياتها إلى عدد من المدن التونسية.وأظهرت التحريات أن عمليات ترويج المخدرات كانت تتم داخل، في حين كانت الأموال المتأتية من هذه الأنشطة غير المشروعة تُضخ لاحقا في مشاريع تجارية مختلفة، من بينهاوأنشطة أخرى تستعمل كواجهات لغسيل الأموال.ووفق آخر المعطيات المتوفرة، فقد ارتفع عدد الموقوفين إلى، من بينهمموقوف على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي.كما شملت الإيقافات، أحدهم صادر في شأنه حكم بالسجن لمدةبإحدى دول الاتحاد الأوروبي.وتضم قائمة الموقوفين أيضا أصحاب مقاهٍ وملاهٍ ليلية، وأشخاصا ينشطون في قطاع بيع السيارات، إلى جانب عدد من الموظفين العموميين الذين تم الاحتفاظ بهم على ذمة الأبحاث الجارية.وأسفرت عمليات المداهمة والتفتيش التي نفذتها الوحدات الأمنية المختصة عن حجز كميات هامة من الأموال بالعملتين المحلية والأجنبية، بالإضافة إلىوسيارات فاخرة وباهظة الثمن ودراجات نارية بحرية.كما تم حجز وثائق إدارية ودفاتر صكوك ومستندات مختلفة يشتبه في ارتباطها بأنشطة الشبكة المالية والتجارية.وينتظر أن يقرر، إثر إحالة الملف عليه، الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة في هذه القضية التي توصف بأنها من أكبر ملفات الجريمة المنظمة وغسيل الأموال التي تم الكشف عنها خلال السنوات الأخيرة.