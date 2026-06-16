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سيدي بوزيد: افتتاح مركز "أليف" التكنولوجي لتكوين الشباب وربطهم بفرص التشغيل

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Bookmark article    Publié le Mardi 16 Juin 2026 - 19:39 قراءة: 2 د, 6 ث
      
 افتتحت مؤسسة تونس للتنمية، اليوم الثلاثاء، مركز "أليف" التكنولوجي بسيدي بوزيد بهدف مزيد تدريب الشباب على المهارات والتطوير المهني ودمجهم في شركات القطاعين الرقمي والصناعي، ودعم الشركات الناشئة في خلق آلاف الوظائف والحفاظ عليها في مختلف مناطق تونس، مع تعزيز التنمية الجهوية الشاملة والمستدامة.
وأوضح رئيس مؤسسة تونس للتنمية بدر الدين والي، في تصريح لصحفيّة "وات"، أن المركز الذي افتتح اليوم يمثل المركز الخامس من نوعه للمؤسسة، وهو خاص بتكوين الشباب لتأمين التشغيل وفق احتياجات السوق والشركات على المستوى المحلي، بما يضمن حصول ثلاثة أرباع المتكونين على شغل، علما أنّ المركز يتطلّع إلى تأمين حوالي 1000 موطن شغل سنويا للمتكوّنين فيه.
من جانبه، أبرز المدير العام لمؤسسة تونس للتنمية، حسان المناعي، في تصريح لصحفية "وات"، أن سلسلة مراكز "أليف" تهدف إلى مقاومة البطالة لدى الشباب وتشجيعهم على التكوين وعلى التأهيل قصد التشغيل، مؤكدا أنّ مراكز "أليف" في في سليانة وباجة والكاف وجربة بمدنين وتوزر خلقت مناخا جيّدا لتكوين الشباب.

وأضاف أن المركز في سيدي بوزيد يوفّر تكوينا في اختصاصات متنوعة منها التكنولوجية، وفي الصناعة والفلاحة، وفي مختلف احتياجات الاقتصاد المحلي والجهوي بطاقة استيعاب تبلغ 1500 منتفعا سنويا.
وأكد أن مؤسسة تونس للتنمية غيّرت المعادلة، من خلال عدم اقتصارها على التكوين وتعاقدها مع المشغلين قبل أن نشر طلبات التكوين، بما يضمن حصول 84 بالمائة من المستفيدين من تكوين مراكز "أليف" على عقود شغل قار مباشرة إثر الأشهر الثلاثة الموالية للتكوين.
وأوضح أن كل خدمات مراكز "أليف" مجانية مطلقة لفائدة الشباب، وتشمل أيضا أنشطة توعوية وتحسيسية، فضلا عن المساعدة على بعث المؤسسات.

من جهتها، عبّرت سفيرة فرنسا في تونس "آن غيغان"، في تصريح لوكالة "وات"، عن سعادتها بافتتاح المركز الخامس لبرنامج "أليف" ليستفيد منه حوالي ألف شاب وشابة، وهو مركز يجسّد شراكة نموذجية بين فرنسا وألمانيا ومؤسسة تونس للتنمية لخدمة الشباب والتنمية المستدامة والعدل الاجتماعي والجهوي في تونس.
وأفادت بأن افتتاح المركز في ولاية سيدي بوزيد يقدّم رسالة واضحة لشباب الجهة بأنّ لديهم نفس الفرص والحقوق على غرار شباب المدن الكبرى والبلدان الأخرى.
وأُحدث مركز "أليف" التكنولوجي بسيدي بوزيد بتمويل مشترك من برنامج الاستثمار للتوظيف الذي ينفّذه بنك التنمية في إطار المبادرة الخاصة "العمل اللائق من أجل انتقال عادل" التابعة للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، كما يستفيد المركز من دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا،
وبافتتاح مركز سيدي بوزيد اليوم ومركز توزر غدا الاربعاء، تصبح شبكة "أليف" تضم 6 مراكز ناشطة بعد افتتاح مراكز في سليانة، وباجة، والكاف وجربة بمدنين، وسيساهم المركزان الجديدان في توسيع نطاق البرنامج في المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من تونس، وفي دعم جهود مؤسسة تونس للتنمية الرامية إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب من خلال التدريب على المهارات في المهن الرقمية، وبرامج التكوين المصمّمة خصيصا لتلبية احتياجات الشركات، ودعم ريادة الأعمال، واحتضان الشركات الناشئة.
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