أول تعليق من هيرفي ريناد بعد تعيينه مدربا لتونس في كأس العالم 2026

أدلى الفرنسي هيرفي رينارد المدرب الجديد للمنتخب التونسي بأول تصريح بعد تعيينه رسميا على رأس الجهاز الفني لمنتخب نسور قرطاج خلفا لصبري اللموشي.وقال رينارد لصحيفة لوباريزيان الفرنسية: "التحدي كبير ولكني قبلت المهمة، إن تولي قيادة منتخب وطني يخوض غمار كأس العالم أمر نادر لم أفكر فيه حقا لقد حدث كل شيء بلمح البصر".وتابع مدرب السعودية السابق: "كل شيء حدث بسرعة كبيرة منذ لحظة إقالة صبري اللموشي لم يكن هناك متسع من الوقت للتفكير في الأمر سأبذل قصارى جهدي وسنجهز أنفسنا أمام اليابان ثم هولندا لنحقق الفوز".ومن المقرر أن ينضم الفرنسي البالغ من العمر 57 عامًا اليوم إلى أول تدريب لنسور قرطاج بعد تعيينه في منتصف كأس العالم 2026.وقبل انطلاق مهمته في كأس العالم 2026 تلقى منتخب تونس خسارتين وديتين أمام النمسا (1 ـ 0) ثم بلجيكا (5 ـ0) لتنهال ردود الأفعال الغاضبة على أداء النسور تحت قيادة صبري اللموشي.وجاءت الخسارة المدوية والثقيلة أمام السويد أمس الاثنين في مستهل مشاركة رفاق حنبعل المجبري في المونديال (5 ـ 1) لترسم النهاية للجهاز الفني وتطيح باللموشي الذي بات أول مدرب في تاريخ كأس العالم تتم إقالته بعد مباراة واحدة.