كأس العالم 2026: السعودية تفرط في الفوز وتكتفي بالتعادل 1-1 أمام أوروغواي

استهلمشواره فيبتعادل إيجابي أمامبنتيجة، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الثلاثاء ضمن منافساتوكان "الأخضر" قريبا من تحقيق انتصار ثمين في مستهل مشاركته المونديالية، بعدما تقدم في النتيجة عبر المدافع، قبل أن يدركالتعادل للمنتخب الأوروغوياني في الدقائق الأخيرة من اللقاء.وشهدت بداية المباراة حذرا من الجانبين، قبل أن تفرض أوروغواي سيطرتها تدريجيا على مجريات اللعب، غير أن الحارس السعوديتألق في التصدي لمحاولات المنافس، أبرزها رأسيةبعد مرور نصف ساعة من اللعب.ومع تحسن أداء المنتخب السعودي، شكلت الركلات الركنية مصدر إزعاج حقيقي لدفاع أوروغواي، لينجحفي استغلال إحداها وتسجيل هدف التقدم في الدقيقةومع انطلاق الشوط الثاني، كثفت أوروغواي ضغطها بحثا عن تعديل النتيجة، لكن تألق العويس وافتقاد المهاجمين للدقة حالا دون الوصول إلى الشباك السعودية.وفي الدقيقة، تمكنمن إدراك التعادل بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس محمد العويس إثر تصديه لرأسية قوية من فيدريكو فيناس.وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة من الجانبين، حيث سعى كل منتخب لخطف هدف الفوز، فأهدرفرصة خطيرة للسعودية، بينما واصلتألقه بتصديه لمحاولة خطيرة منفي الوقت بدل الضائع.وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة ذاتها، انتهت مواجهةبالتعادل السلبي، ليحصد كل منتخب نقطة واحدة في الجولة الافتتاحية.وبهذه النتائج، تتساوى منتخباتبرصيد نقطة واحدة لكل منها في المجموعة الثامنة.وسيواجه المنتخب السعودي نظيرهيوم الأحد المقبل في اختبار صعب ومهم لحساب الجولة الثانية، فيما تلتقيمعفي اليوم ذاته.