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كأس العالم 2026: السعودية تفرط في الفوز وتكتفي بالتعادل 1-1 أمام أوروغواي

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Bookmark article    Publié le Mardi 16 Juin 2026 - 01:28 قراءة: 1 د, 33 ث
      
استهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب أوروغواي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وكان "الأخضر" قريبا من تحقيق انتصار ثمين في مستهل مشاركته المونديالية، بعدما تقدم في النتيجة عبر المدافع عبد الإله العمري، قبل أن يدرك ماكسيميليانو أراوخو التعادل للمنتخب الأوروغوياني في الدقائق الأخيرة من اللقاء.


وشهدت بداية المباراة حذرا من الجانبين، قبل أن تفرض أوروغواي سيطرتها تدريجيا على مجريات اللعب، غير أن الحارس السعودي محمد العويس تألق في التصدي لمحاولات المنافس، أبرزها رأسية فيدريكو فيناس بعد مرور نصف ساعة من اللعب.


ومع تحسن أداء المنتخب السعودي، شكلت الركلات الركنية مصدر إزعاج حقيقي لدفاع أوروغواي، لينجح عبد الإله العمري في استغلال إحداها وتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 41.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كثفت أوروغواي ضغطها بحثا عن تعديل النتيجة، لكن تألق العويس وافتقاد المهاجمين للدقة حالا دون الوصول إلى الشباك السعودية.

وفي الدقيقة 78، تمكن ماكسيميليانو أراوخو من إدراك التعادل بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس محمد العويس إثر تصديه لرأسية قوية من فيدريكو فيناس.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة من الجانبين، حيث سعى كل منتخب لخطف هدف الفوز، فأهدر سعود عبد الحميد فرصة خطيرة للسعودية، بينما واصل محمد العويس تألقه بتصديه لمحاولة خطيرة من فيدريكو بالبيردي في الوقت بدل الضائع.

وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة ذاتها، انتهت مواجهة إسبانيا والرأس الأخضر بالتعادل السلبي، ليحصد كل منتخب نقطة واحدة في الجولة الافتتاحية.

وبهذه النتائج، تتساوى منتخبات السعودية وأوروغواي وإسبانيا والرأس الأخضر برصيد نقطة واحدة لكل منها في المجموعة الثامنة.

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الإسباني يوم الأحد المقبل في اختبار صعب ومهم لحساب الجولة الثانية، فيما تلتقي أوروغواي مع الرأس الأخضر في اليوم ذاته.
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