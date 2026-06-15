بعد خماسية السويد.. وليد الهيشري يهاجم جامعة كرة القدم ويدعو إلى رحيلها
قال اللاعب السابق وليد الهيشري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " موزاييك" ان هزيمة المنتخب التونسي امام نظيره السويدي بخماسية كارثة وطنية وفضيحة بأن معنى الكلمة... معبرا عن غضبه الشديد من الأداء الذي ظهر به المنتخب في أولى مبارياته بالمونديال.
وقال الهيشري إن "الجامعة المتحيلة ضحكت علينا ويجب أن تستقيل فورا"، داعيا إلى تحمل المسؤوليات بعد هذه الهزيمة القاسية، كما طالب بـ"تدخل السلطات فورا" لمعالجة الوضع الذي تعيشه كرة القدم التونسية.
وأضاف أن المخاوف باتت كبيرة بشأن بقية مشوار المنتخب في البطولة، معتبرا أن استمرار الأخطاء الحالية قد يؤدي إلى نتائج أثقل خلال المواجهتين القادمتين أمام اليابان وهولندا.
وكان المنتخب الوطني التونسي قد انهزم أمام السويد بنتيجة 5-1 على ملعب مونتيري بالمكسيك، ليتذيل ترتيب المجموعة السادسة دون نقاط، فيما تصدر المنتخب السويدي المجموعة برصيد 3 نقاط.
وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، انتهت مواجهة اليابان وهولندا بالتعادل 2-2، ليتقاسم المنتخبان المركز الثاني برصيد نقطة واحدة لكل منهما.
وسيخوض نسور قرطاج مباراتهم الثانية يوم 21 جوان 2026 أمام اليابان، في لقاء سيكون حاسما لإنعاش آمالهم في مواصلة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.
وقال الهيشري إن "الجامعة المتحيلة ضحكت علينا ويجب أن تستقيل فورا"، داعيا إلى تحمل المسؤوليات بعد هذه الهزيمة القاسية، كما طالب بـ"تدخل السلطات فورا" لمعالجة الوضع الذي تعيشه كرة القدم التونسية.
وأضاف أن المخاوف باتت كبيرة بشأن بقية مشوار المنتخب في البطولة، معتبرا أن استمرار الأخطاء الحالية قد يؤدي إلى نتائج أثقل خلال المواجهتين القادمتين أمام اليابان وهولندا.
وكان المنتخب الوطني التونسي قد انهزم أمام السويد بنتيجة 5-1 على ملعب مونتيري بالمكسيك، ليتذيل ترتيب المجموعة السادسة دون نقاط، فيما تصدر المنتخب السويدي المجموعة برصيد 3 نقاط.
وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، انتهت مواجهة اليابان وهولندا بالتعادل 2-2، ليتقاسم المنتخبان المركز الثاني برصيد نقطة واحدة لكل منهما.
وسيخوض نسور قرطاج مباراتهم الثانية يوم 21 جوان 2026 أمام اليابان، في لقاء سيكون حاسما لإنعاش آمالهم في مواصلة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331174