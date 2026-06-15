بعد خماسية السويد.. وليد الهيشري يهاجم جامعة كرة القدم ويدعو إلى رحيلها

قال اللاعب السابق وليد الهيشري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " موزاييك" ان هزيمة المنتخب التونسي امام نظيره السويدي بخماسية كارثة وطنية وفضيحة بأن معنى الكلمة... معبرا عن غضبه الشديد من الأداء الذي ظهر به المنتخب في أولى مبارياته بالمونديال.وقال الهيشري إن ""، داعيا إلى تحمل المسؤوليات بعد هذه الهزيمة القاسية، كما طالب بـ"" لمعالجة الوضع الذي تعيشه كرة القدم التونسية.وأضاف أن المخاوف باتت كبيرة بشأن بقية مشوار المنتخب في البطولة، معتبرا أن استمرار الأخطاء الحالية قد يؤدي إلى نتائج أثقل خلال المواجهتين القادمتين أماموكانقد انهزم أمامبنتيجةعلى ملعببالمكسيك، ليتذيل ترتيبدون نقاط، فيما تصدر المنتخب السويدي المجموعة برصيدوفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، انتهت مواجهةبالتعادل، ليتقاسم المنتخبان المركز الثاني برصيد نقطة واحدة لكل منهما.وسيخوضمباراتهم الثانية يومأمام، في لقاء سيكون حاسما لإنعاش آمالهم في مواصلة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.