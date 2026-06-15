كأس العالم 2026: فشل تكتيكي وأخطاء فردية يقودان المنتخب التونسي إلى هزيمة مخيبة للآمال أمام السويد
انهزم المنتخب الوطني التونسي فجر اليوم الاثنين أمام منتخب السويد بنتيجة 5-1 في المباراة التي دارت بملعب مونتيري بالمكسيك ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026 الذي تحتضنه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وجاءت خماسية منتخب السويد عن طريق ياسين العياري (7 و90+6) وألكسندر إيساك (30) وفيكتور غيوكيرس (59) وماتياس سفانبارغ (84)، بينما جاء هدف المنتخب التونسي بفضل عمر الرقيق (43).
وكانت مباراة اليابان وهولندا التي دارت في وقت سابق ضمن منافسات ذات المجموعة السادسة قد انتهت على نتيجة التعادل 2-2.
وتصدر منتخب السويد إثر الجولة الأولى المجموعة السادسة بـ3 نقاط، بينما تقاسم اليابان وهولندا المركز الثاني بـنقطة واحدة، ويحتل المنتخب التونسي المرتبة الرابعة بلا رصيد.
ويواجه المنتخب التونسي يوم الأحد القادم (21 جوان 2026) منتخب اليابان انطلاقا من الساعة الخامسة صباحا، في حين يلتقي منتخب هولندا نظيره السويدي يوم السبت 20 جوان الجاري على الساعة السادسة مساء (18:00).
ورفع الناخب الوطني صبري اللموشي من خلال التركيبة الأساسية التي اعتمدها في مباراة السويد لواء الحذر والحيطة من خلال رسم تكتيكي ينزع إلى الكثافة العددية في منطقة وسط الميدان والخط الخلفي، وذلك بالاعتماد على 3 لاعبين في محور الدفاع: الطالبي وبن حميدة والرقيق، بالإضافة إلى الظهيرين فاليري والعابدي، بينما تألف خط الوسط من السخيري وخضيرة وبن سليمان والمجبري، وظل إلياس سعد المهاجم الصريح الوحيد في التشكيلة التونسية.
وقد بدت اختيارات الجهاز الفني للمنتخب التونسي مستحدثة و"غريبة"، حيث لم يسبق له الاعتماد على مثل تلك الخطة ولا التعويل على تلك الأسماء مجتمعة في المباريات الودية التحضيرية للمونديال، مما يشير إلى غلبة الهاجس الدفاعي على تفكير اللموشي في ظل قوة الخط الأمامي لمنتخب السويد بقيادة ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز ألكسندر إيساك لاعب ليفربول وفيكتور غيوكيرس مهاجم أرسنال.
ولم تمنع الكثافة العددية الدفاعية التي اختارها صبري اللموشي منتخب السويد من افتتاح النتيجة، حيث دخل أبناء المدرب غراهام بوتر مباشرة في صلب الموضوع دون مقدمات. وبعد تسديدة أولى من فيكتور غيوكيرس مرت فوق العارضة (4)، كان الموعد مع الهدف الأول بعد اضطراب داخل الدفاع التونسي وإرجاع خاطئ للكرة من قبل الحارس مهيب الشامخ، وصلت على إثره الكرة إلى ياسين العياري الذي سدد بقوة معلنا عن أول أهداف المباراة (7).
وزاد هدف الأسبقية السويدي في لخبطة الحسابات التكتيكية للناخب الوطني، إذ وجد نسور قرطاج أنفسهم في وضعية تأخر في النتيجة تملي عليهم رد الفعل والنزول إلى الهجوم، لكن الآليات كانت غائبة في ظل خطة لعب مالت للدفاع وانتظار المنافس، رغم بعض المحاولات أبرزها تصويبة إلياس سعد (18) التي مرت فوق أخشاب الحارس كريستوف نوردفالد.
وفي الوقت الذي كان فيه المنتخب التونسي يبحث عن تعديل الكفة، استغل منتخب السويد كرة مرتدة وعملية منسقة بين غيوكيرس وألكسندر إيساك الذي تمكن بعملية فردية من التوغل على الجهة اليسرى وتتويجها بتسديدة أرضية سكنت شباك الشامخ (30) مضاعفا النتيجة ومعقدا وضعية النسور.
ولم يكن أمام المنتخب التونسي خيار سوى التقدم للهجوم من أجل تذليل الفارق قبل نهاية الشوط الأول، وهو ما ترجمته الدقيقة 43 بعد عملية هجومية على الجهة اليمنى وتوزيعة دقيقة من حنبعل المجبري انتهت برأسية من عمر الرقيق أعادت الأمل في العودة إلى المباراة.
وشهد أداء المنتخب التونسي خلال بداية الشوط الثاني تحسنا نسبيا من خلال التقدم إلى مناطق السويد عبر جمل هجومية منسقة قادها حنبعل المجبري، إلا أن تلك المحاولات لم تشكل خطرا حقيقيا على الدفاع السويدي.
وفي الوقت الذي كانت فيه الآمال التونسية معلقة على إدراك التعادل، ارتكب إلياس السخيري هفوة فادحة في الدقيقة 59 عندما فقد الكرة أمام ألكسندر إيساك الذي افتكها ومررها إلى فيكتور غيوكيرس، ليضيف هذا الأخير الهدف الثالث دون صعوبة.
وكانت تداعيات الهدف الثالث قاسية على اللاعبين من الناحية الذهنية، إذ غاب رد الفعل رغم التغييرات التي أجراها صبري اللموشي، فيما واصل منتخب السويد سيطرته وأضاف الهدف الرابع عبر ماتياس سفانبارغ (84) قبل أن يختتم ياسين العياري مهرجان الأهداف بإضافة الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع (90+6).
وهكذا انقاد المنتخب التونسي إلى هزيمة مخيبة للآمال كانت نتيجة طبيعية لـفشل تكتيكي وأخطاء فردية فادحة، لتتعقد مهمته مبكرا في سباق التأهل إلى الدور الثاني من مونديال 2026.
تشكيلة المنتخب التونسيمهيب الشامخ - يان فاليري (محمد بلحاج محمود 72) - علي العابدي - عمر الرقيق - منتصر الطالبي - إلياس السخيري (إلياس العاشوري 72) - راني خضيرة (إسماعيل الغربي 83) - محمد أمين بن حميدة - حنبعل المجبري - أنيس بن سليمان (فراس شواط 84) - إلياس سعد (سيبستيان تونكتي 72).
تشكيلة منتخب السويدكريستوف نوردفالد - غوستاف لاغربيالك - إسحاق هاين - فيكتور ليندلوف - ألكسندر برنهاردسون (دانيال سفينسون 90+1) - جيسبر كارلستروم (ماتياس سفانبارغ 83) - ياسين العياري - غابرييل غودموندسون (إليوت ستروتد 65) - بنجامين نيغران (لوكاس بيرغفال 65) - فيكتور غيوكيرس - ألكسندر إيساك (أنتوني إيلانغا 90+1).
وجاءت خماسية منتخب السويد عن طريق ياسين العياري (7 و90+6) وألكسندر إيساك (30) وفيكتور غيوكيرس (59) وماتياس سفانبارغ (84)، بينما جاء هدف المنتخب التونسي بفضل عمر الرقيق (43).
وكانت مباراة اليابان وهولندا التي دارت في وقت سابق ضمن منافسات ذات المجموعة السادسة قد انتهت على نتيجة التعادل 2-2.
وتصدر منتخب السويد إثر الجولة الأولى المجموعة السادسة بـ3 نقاط، بينما تقاسم اليابان وهولندا المركز الثاني بـنقطة واحدة، ويحتل المنتخب التونسي المرتبة الرابعة بلا رصيد.
ويواجه المنتخب التونسي يوم الأحد القادم (21 جوان 2026) منتخب اليابان انطلاقا من الساعة الخامسة صباحا، في حين يلتقي منتخب هولندا نظيره السويدي يوم السبت 20 جوان الجاري على الساعة السادسة مساء (18:00).
ورفع الناخب الوطني صبري اللموشي من خلال التركيبة الأساسية التي اعتمدها في مباراة السويد لواء الحذر والحيطة من خلال رسم تكتيكي ينزع إلى الكثافة العددية في منطقة وسط الميدان والخط الخلفي، وذلك بالاعتماد على 3 لاعبين في محور الدفاع: الطالبي وبن حميدة والرقيق، بالإضافة إلى الظهيرين فاليري والعابدي، بينما تألف خط الوسط من السخيري وخضيرة وبن سليمان والمجبري، وظل إلياس سعد المهاجم الصريح الوحيد في التشكيلة التونسية.
وقد بدت اختيارات الجهاز الفني للمنتخب التونسي مستحدثة و"غريبة"، حيث لم يسبق له الاعتماد على مثل تلك الخطة ولا التعويل على تلك الأسماء مجتمعة في المباريات الودية التحضيرية للمونديال، مما يشير إلى غلبة الهاجس الدفاعي على تفكير اللموشي في ظل قوة الخط الأمامي لمنتخب السويد بقيادة ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز ألكسندر إيساك لاعب ليفربول وفيكتور غيوكيرس مهاجم أرسنال.
ولم تمنع الكثافة العددية الدفاعية التي اختارها صبري اللموشي منتخب السويد من افتتاح النتيجة، حيث دخل أبناء المدرب غراهام بوتر مباشرة في صلب الموضوع دون مقدمات. وبعد تسديدة أولى من فيكتور غيوكيرس مرت فوق العارضة (4)، كان الموعد مع الهدف الأول بعد اضطراب داخل الدفاع التونسي وإرجاع خاطئ للكرة من قبل الحارس مهيب الشامخ، وصلت على إثره الكرة إلى ياسين العياري الذي سدد بقوة معلنا عن أول أهداف المباراة (7).
وزاد هدف الأسبقية السويدي في لخبطة الحسابات التكتيكية للناخب الوطني، إذ وجد نسور قرطاج أنفسهم في وضعية تأخر في النتيجة تملي عليهم رد الفعل والنزول إلى الهجوم، لكن الآليات كانت غائبة في ظل خطة لعب مالت للدفاع وانتظار المنافس، رغم بعض المحاولات أبرزها تصويبة إلياس سعد (18) التي مرت فوق أخشاب الحارس كريستوف نوردفالد.
وفي الوقت الذي كان فيه المنتخب التونسي يبحث عن تعديل الكفة، استغل منتخب السويد كرة مرتدة وعملية منسقة بين غيوكيرس وألكسندر إيساك الذي تمكن بعملية فردية من التوغل على الجهة اليسرى وتتويجها بتسديدة أرضية سكنت شباك الشامخ (30) مضاعفا النتيجة ومعقدا وضعية النسور.
ولم يكن أمام المنتخب التونسي خيار سوى التقدم للهجوم من أجل تذليل الفارق قبل نهاية الشوط الأول، وهو ما ترجمته الدقيقة 43 بعد عملية هجومية على الجهة اليمنى وتوزيعة دقيقة من حنبعل المجبري انتهت برأسية من عمر الرقيق أعادت الأمل في العودة إلى المباراة.
وشهد أداء المنتخب التونسي خلال بداية الشوط الثاني تحسنا نسبيا من خلال التقدم إلى مناطق السويد عبر جمل هجومية منسقة قادها حنبعل المجبري، إلا أن تلك المحاولات لم تشكل خطرا حقيقيا على الدفاع السويدي.
وفي الوقت الذي كانت فيه الآمال التونسية معلقة على إدراك التعادل، ارتكب إلياس السخيري هفوة فادحة في الدقيقة 59 عندما فقد الكرة أمام ألكسندر إيساك الذي افتكها ومررها إلى فيكتور غيوكيرس، ليضيف هذا الأخير الهدف الثالث دون صعوبة.
وكانت تداعيات الهدف الثالث قاسية على اللاعبين من الناحية الذهنية، إذ غاب رد الفعل رغم التغييرات التي أجراها صبري اللموشي، فيما واصل منتخب السويد سيطرته وأضاف الهدف الرابع عبر ماتياس سفانبارغ (84) قبل أن يختتم ياسين العياري مهرجان الأهداف بإضافة الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع (90+6).
وهكذا انقاد المنتخب التونسي إلى هزيمة مخيبة للآمال كانت نتيجة طبيعية لـفشل تكتيكي وأخطاء فردية فادحة، لتتعقد مهمته مبكرا في سباق التأهل إلى الدور الثاني من مونديال 2026.
ملخص مباراة السويد وتونس | دور المجموعات - كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/J7y6dTLZ9R— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2026
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