كأس العالم 2026: فشل تكتيكي وأخطاء فردية يقودان المنتخب التونسي إلى هزيمة مخيبة للآمال أمام السويد

تشكيلة المنتخب التونسي



تشكيلة منتخب السويد



انهزمفجر اليوم الاثنين أمامبنتيجةفي المباراة التي دارت بملعببالمكسيك ضمن الجولة الأولى من منافساتلكأس العالم 2026 الذي تحتضنهوجاءت خماسيةعن طريق) و) و) و)، بينما جاء هدفبفضل).وكانت مباراةالتي دارت في وقت سابق ضمن منافسات ذاتقد انتهت على نتيجة التعادلوتصدرإثر الجولة الأولىبـ، بينما تقاسمالمركز الثاني بـ، ويحتلالمرتبة الرابعة بلا رصيد.ويواجهيوم الأحد القادم (انطلاقا من الساعة، في حين يلتقينظيرهيوم السبتالجاري على الساعة).ورفعمن خلال التركيبة الأساسية التي اعتمدها في مباراة السويد لواء الحذر والحيطة من خلال رسم تكتيكي ينزع إلى الكثافة العددية في منطقة وسط الميدان والخط الخلفي، وذلك بالاعتماد علىفي محور الدفاع:، بالإضافة إلى الظهيرين، بينما تألف خط الوسط من، وظلالمهاجم الصريح الوحيد في التشكيلة التونسية.وقد بدت اختيارات الجهاز الفني للمنتخب التونسي مستحدثة و"غريبة"، حيث لم يسبق له الاعتماد على مثل تلك الخطة ولا التعويل على تلك الأسماء مجتمعة في المباريات الودية التحضيرية للمونديال، مما يشير إلى غلبة الهاجس الدفاعي على تفكيرفي ظل قوة الخط الأمامي لمنتخب السويد بقيادة ثنائيلاعبمهاجمولم تمنع الكثافة العددية الدفاعية التي اختارهامنتخب السويد من افتتاح النتيجة، حيث دخل أبناء المدربمباشرة في صلب الموضوع دون مقدمات. وبعد تسديدة أولى منمرت فوق العارضة ()، كان الموعد مع الهدف الأول بعد اضطراب داخل الدفاع التونسي وإرجاع خاطئ للكرة من قبل الحارس، وصلت على إثره الكرة إلىالذي سدد بقوة معلنا عن أول أهداف المباراة ().وزاد هدف الأسبقية السويدي في لخبطة الحسابات التكتيكية للناخب الوطني، إذ وجدأنفسهم في وضعية تأخر في النتيجة تملي عليهم رد الفعل والنزول إلى الهجوم، لكن الآليات كانت غائبة في ظل خطة لعب مالت للدفاع وانتظار المنافس، رغم بعض المحاولات أبرزها تصويبة) التي مرت فوق أخشاب الحارسوفي الوقت الذي كان فيه المنتخب التونسي يبحث عن تعديل الكفة، استغل منتخب السويد كرة مرتدة وعملية منسقة بينالذي تمكن بعملية فردية من التوغل على الجهة اليسرى وتتويجها بتسديدة أرضية سكنت شباك) مضاعفا النتيجة ومعقدا وضعية النسور.ولم يكن أمام المنتخب التونسي خيار سوى التقدم للهجوم من أجل تذليل الفارق قبل نهاية الشوط الأول، وهو ما ترجمته الدقيقةبعد عملية هجومية على الجهة اليمنى وتوزيعة دقيقة منانتهت برأسية منأعادت الأمل في العودة إلى المباراة.وشهد أداء المنتخب التونسي خلال بداية الشوط الثاني تحسنا نسبيا من خلال التقدم إلى مناطق السويد عبر جمل هجومية منسقة قادها، إلا أن تلك المحاولات لم تشكل خطرا حقيقيا على الدفاع السويدي.وفي الوقت الذي كانت فيه الآمال التونسية معلقة على إدراك التعادل، ارتكبهفوة فادحة في الدقيقةعندما فقد الكرة أمامالذي افتكها ومررها إلى، ليضيف هذا الأخير الهدف الثالث دون صعوبة.وكانت تداعيات الهدف الثالث قاسية على اللاعبين من الناحية الذهنية، إذ غاب رد الفعل رغم التغييرات التي أجراها، فيما واصل منتخب السويد سيطرته وأضاف الهدف الرابع عبر) قبل أن يختتممهرجان الأهداف بإضافة الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع ().وهكذا انقادإلى هزيمة مخيبة للآمال كانت نتيجة طبيعية لـ، لتتعقد مهمته مبكرا في سباق التأهل إلى الدور الثاني من) -) -) -) -).) -) -) -) -).