كأس العالم 2026 (تونس - السويد 1-5): التصريحات

صبري اللموشي (مدرب المنتخب التونسي)





محمد أمين بن حميدة (لاعب المنتخب التونسي)



إلياس السخيري (لاعب المنتخب التونسي)



ياسين العياري (لاعب منتخب السويد)



غراهام بوتر (مدرب منتخب السويد)



في ما يلي أبرز التصريحات التي أعقبت مباراةونظيره) ضمن الجولة الأولى من منافساتلكأس العالم 2026، والتي دارت فجر اليوم بملعببالمكسيك:"تلقت شباكنا نتيجة عريضة بسببوالأخطاء الفردية التي ارتكبناها، والتي لم تساعدنا على العودة في المباراة خاصة بعد تذليل الفارق مع نهاية الفترة الأولى.كانفي مستهل الشوط الثاني إيجابيا، إلا أننا وقعنا في شراك الأخطاء الفردية التي كلفتنا غاليا ودفعنا الثمن باهظا، فكأس العالم مسابقة كبرى لا ترحم أي منتخب يرتكب أخطاء فادحة.كان أفضل منا وجودة اللاعبين صنعت الفارق. يتعين علينا خلال الأيام القادمة وبمناسبة المباراة المقبلة ضدتجنب الأخطاء والهشاشة التكتيكية وأن نكون أكثر تلاحما على مستوى خطوط المنتخب"."تكبدنانتيجة جزئيات بسيطة تمثلت في الأخطاء المرتكبة، ففي المستوى العالي وأمام منتخب مثلحين ترتكب هفوات فادحة فإنك تدفع الثمن غاليا.ونعتذر إلىبعد هذه الهزيمة. منتخب السويد كان أكثر نجاعة واستغل كل الهفوات المرتكبة.سنسعى إلىفي المباراة القادمة، ويتعين علينا التركيز أكثر مستقبلا"."قدمنالم يرتق إلى مستوى الانتظارات، حيث ارتكبنا أخطاء فادحة، ولابد أن نتحمل مسؤوليتنا كاملة في ذلك.علينا أن نتدارك الأمر في مباراتي، ولا نخجل من الهزيمة، بل لابد من رفع الرأس ومواصلة العمل، وسنسعى إلى تقديم أداء أفضل في قادم المباريات"."مباراة اليوم تكتسيبالنسبة لي باعتبار جذوري التونسية، لكنني قدمت أداء إيجابيا ودافعت عن ألوانالذي أحمل قميصه.أتمنى للمنتخب التونسي أن يستعيد الثقة في إمكانياته وأن يتدارك الأمر في المباريات القادمة"."حققنافي مباراة لم تكن سهلة، حيث نبهت اللاعبين إلى إمكانيات لاعبيالذي حقق مشوارا تأهيليا إيجابيا.كانتفي الموعد. يتعين علينا الآن البناء على هذا الانتصار والتركيز على مباراةالتي ستكون مختلفة عن لقاء تونس، والمهمة تبدو أكثر صعوبة".