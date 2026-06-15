كأس العالم 2026 (تونس - السويد 1-5): التصريحات
في ما يلي أبرز التصريحات التي أعقبت مباراة المنتخب التونسي ونظيره السويدي (1-5) ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026، والتي دارت فجر اليوم بملعب مونتيري بالمكسيك:
صبري اللموشي (مدرب المنتخب التونسي)"تلقت شباكنا نتيجة عريضة بسبب جودة لاعبي منتخب السويد والأخطاء الفردية التي ارتكبناها، والتي لم تساعدنا على العودة في المباراة خاصة بعد تذليل الفارق مع نهاية الفترة الأولى.
كان المردود الجماعي في مستهل الشوط الثاني إيجابيا، إلا أننا وقعنا في شراك الأخطاء الفردية التي كلفتنا غاليا ودفعنا الثمن باهظا، فكأس العالم مسابقة كبرى لا ترحم أي منتخب يرتكب أخطاء فادحة.
منتخب السويد كان أفضل منا وجودة اللاعبين صنعت الفارق. يتعين علينا خلال الأيام القادمة وبمناسبة المباراة المقبلة ضد اليابان تجنب الأخطاء والهشاشة التكتيكية وأن نكون أكثر تلاحما على مستوى خطوط المنتخب".
محمد أمين بن حميدة (لاعب المنتخب التونسي)"تكبدنا هزيمة عريضة نتيجة جزئيات بسيطة تمثلت في الأخطاء المرتكبة، ففي المستوى العالي وأمام منتخب مثل السويد حين ترتكب هفوات فادحة فإنك تدفع الثمن غاليا.
ونعتذر إلى الجمهور التونسي بعد هذه الهزيمة. منتخب السويد كان أكثر نجاعة واستغل كل الهفوات المرتكبة.
سنسعى إلى التعويض والتدارك في المباراة القادمة، ويتعين علينا التركيز أكثر مستقبلا".
إلياس السخيري (لاعب المنتخب التونسي)"قدمنا مردودا هزيلا لم يرتق إلى مستوى الانتظارات، حيث ارتكبنا أخطاء فادحة، ولابد أن نتحمل مسؤوليتنا كاملة في ذلك.
علينا أن نتدارك الأمر في مباراتي اليابان وهولندا، ولا نخجل من الهزيمة، بل لابد من رفع الرأس ومواصلة العمل، وسنسعى إلى تقديم أداء أفضل في قادم المباريات".
ياسين العياري (لاعب منتخب السويد)"مباراة اليوم تكتسي نكهة خاصة بالنسبة لي باعتبار جذوري التونسية، لكنني قدمت أداء إيجابيا ودافعت عن ألوان منتخب السويد الذي أحمل قميصه.
أتمنى للمنتخب التونسي أن يستعيد الثقة في إمكانياته وأن يتدارك الأمر في المباريات القادمة".
غراهام بوتر (مدرب منتخب السويد)"حققنا بداية واعدة في مباراة لم تكن سهلة، حيث نبهت اللاعبين إلى إمكانيات لاعبي المنتخب التونسي الذي حقق مشوارا تأهيليا إيجابيا.
كانت النجاعة الهجومية في الموعد. يتعين علينا الآن البناء على هذا الانتصار والتركيز على مباراة هولندا التي ستكون مختلفة عن لقاء تونس، والمهمة تبدو أكثر صعوبة".
ر/حسني
صبري اللموشي (مدرب المنتخب التونسي)"تلقت شباكنا نتيجة عريضة بسبب جودة لاعبي منتخب السويد والأخطاء الفردية التي ارتكبناها، والتي لم تساعدنا على العودة في المباراة خاصة بعد تذليل الفارق مع نهاية الفترة الأولى.
كان المردود الجماعي في مستهل الشوط الثاني إيجابيا، إلا أننا وقعنا في شراك الأخطاء الفردية التي كلفتنا غاليا ودفعنا الثمن باهظا، فكأس العالم مسابقة كبرى لا ترحم أي منتخب يرتكب أخطاء فادحة.
منتخب السويد كان أفضل منا وجودة اللاعبين صنعت الفارق. يتعين علينا خلال الأيام القادمة وبمناسبة المباراة المقبلة ضد اليابان تجنب الأخطاء والهشاشة التكتيكية وأن نكون أكثر تلاحما على مستوى خطوط المنتخب".
محمد أمين بن حميدة (لاعب المنتخب التونسي)"تكبدنا هزيمة عريضة نتيجة جزئيات بسيطة تمثلت في الأخطاء المرتكبة، ففي المستوى العالي وأمام منتخب مثل السويد حين ترتكب هفوات فادحة فإنك تدفع الثمن غاليا.
ونعتذر إلى الجمهور التونسي بعد هذه الهزيمة. منتخب السويد كان أكثر نجاعة واستغل كل الهفوات المرتكبة.
سنسعى إلى التعويض والتدارك في المباراة القادمة، ويتعين علينا التركيز أكثر مستقبلا".
إلياس السخيري (لاعب المنتخب التونسي)"قدمنا مردودا هزيلا لم يرتق إلى مستوى الانتظارات، حيث ارتكبنا أخطاء فادحة، ولابد أن نتحمل مسؤوليتنا كاملة في ذلك.
علينا أن نتدارك الأمر في مباراتي اليابان وهولندا، ولا نخجل من الهزيمة، بل لابد من رفع الرأس ومواصلة العمل، وسنسعى إلى تقديم أداء أفضل في قادم المباريات".
ياسين العياري (لاعب منتخب السويد)"مباراة اليوم تكتسي نكهة خاصة بالنسبة لي باعتبار جذوري التونسية، لكنني قدمت أداء إيجابيا ودافعت عن ألوان منتخب السويد الذي أحمل قميصه.
أتمنى للمنتخب التونسي أن يستعيد الثقة في إمكانياته وأن يتدارك الأمر في المباريات القادمة".
غراهام بوتر (مدرب منتخب السويد)"حققنا بداية واعدة في مباراة لم تكن سهلة، حيث نبهت اللاعبين إلى إمكانيات لاعبي المنتخب التونسي الذي حقق مشوارا تأهيليا إيجابيا.
كانت النجاعة الهجومية في الموعد. يتعين علينا الآن البناء على هذا الانتصار والتركيز على مباراة هولندا التي ستكون مختلفة عن لقاء تونس، والمهمة تبدو أكثر صعوبة".
ر/حسني
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