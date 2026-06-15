JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 07:29 Tunis

ياسين العياري.. لاعب من أصول تونسية يقود السويد للفوز على "نسور قرطاج" ويختار عدم الاحتفال

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2f9de11cadc8.30569712_fpljmeqkonihg.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 07:29 قراءة: 1 د, 14 ث
      
خطف اللاعب ياسين العياري الأضواء خلال مواجهة المنتخب التونسي ونظيره السويدي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026، بعدما ساهم بشكل بارز في الانتصار العريض للمنتخب الإسكندنافي بنتيجة 5-1 على ملعب مونتيري بالمكسيك.

وكان العياري صاحب أول أهداف المباراة، عندما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة، مانحا منتخب السويد أسبقية مبكرة أربكت حسابات المنتخب التونسي منذ الدقائق الأولى.

أخبار ذات صلة:
كأس العالم 2026 (تونس - السويد 1-5): التصريحات...

ورغم أهمية الهدف في افتتاح مشوار السويد بالمونديال، لفت العياري الانتباه بعدم احتفاله بتسجيله، في مشهد اعتبره كثيرون رسالة احترام لبلد أصوله، إذ ينحدر اللاعب من أب تونسي وأم مغربية.


ولم يقتصر تأثير العياري على الهدف الأول، بل عاد في الوقت بدل الضائع ليختتم خماسية منتخب بلاده بتسجيل الهدف الخامس، مؤكدا دوره الحاسم في المباراة التي شهدت تفوقا سويديا واضحا.

وعقب اللقاء، تحدث العياري عن مشاعره الخاصة تجاه مواجهة المنتخب التونسي، قائلا إن المباراة كانت ذات "نكهة خاصة" بالنسبة إليه بالنظر إلى جذوره التونسية، مؤكدا في المقابل أنه دافع بكل قوة عن ألوان المنتخب السويدي الذي يحمل قميصه.

وأضاف اللاعب أنه يتمنى للمنتخب التونسي استعادة الثقة في إمكانياته والنجاح في تدارك عثرة البداية خلال المباراتين القادمتين أمام اليابان وهولندا.

وشكل أداء العياري أحد أبرز عناوين المباراة، ليس فقط بسبب مساهمته المباشرة في الفوز، بل أيضا بسبب البعد العاطفي الذي رافق مواجهته لمنتخب بلد والده، في واحدة من أبرز القصص الإنسانية التي حملتها الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة من مونديال 2026.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331169

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Spa - Cav | | beIN Sports
 WC 2026  20:00 Bel - Egy | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Ksa - Uru | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Ira - Nez | beIN Sports

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 15 جوان 2026 | 29 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:31
19:42
16:11
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet33°
27° Babnet
الــرياح:
0.65 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-23
32°-22
31°-22
35°-24
  • Avoirs en devises 25288,5
  • (12/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,39207 DT
  • (12/06)
  • 1 $ = 2,93840 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/06)     1155,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/06)   29150 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>