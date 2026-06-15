بطولة نوتنغهام للتنس - معز الشرقي يلاقي البرتغالي خايمي فاريا في الدور السادس عشر

يلاقي التونسي معز الشرقي المصنف 142 عالميا البرتغالي خايمي فاريا المصنف 94 عالميا مساء اليوم الاثنين لحساب الدور السادس عشر لبطولة نوتنغهام الانقليزية للتنس.وهي المواجهة الثانية بين اللاعبين بعد الأولى التي حسمها فاريا لفائدته بنتيجة 2-صفر في إطار الدور ثمن النهائي لبطولة براغا البرتغالية في 28 سبتمبر 2023.وتقام بطولة نوتنغهام على ملاعب ذات ارضية عشبية بمجموع جوائز مالية في حدود 204 الف دولار.