كأس العالم 2026 (المجموعة السادسة - الجولة الأولى): الترتيب
في ما يلي ترتيب المجموعة السادسة عقب مباراتي الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026 التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك إلى غاية 19 جويلية القادم:
| الترتيب | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| -------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ | -------- |
| 1- السويد | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2- اليابان | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| - هولندا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4- تونس | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
ملخص مباراة السويد وتونس | دور المجموعات - كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/J7y6dTLZ9R— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2026
| الترتيب | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| -------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ | -------- |
| 1- السويد | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2- اليابان | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| - هولندا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4- تونس | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331165