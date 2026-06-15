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كأس العالم 2026 (المجموعة السادسة - الجولة الأولى): الترتيب

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Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 05:14 قراءة: 0 د, 52 ث
      
في ما يلي ترتيب المجموعة السادسة عقب مباراتي الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026 التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك إلى غاية 19 جويلية القادم:

| الترتيب | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |

| -------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ | -------- |
| 1- السويد | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2- اليابان | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |

| - هولندا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4- تونس | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |

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05:14 - كأس العالم 2026 (المجموعة السادسة - الجولة الأولى): الترتيب
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