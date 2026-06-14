مونديال 2026 : المنتخب التونسي يواجه السويد بعيون حالمة بحثا عن بداية واعدة

"مواجهة السويد محطة مفصلية في رسم ملامح مشوار المنتخب بالمونديال" (أنيس العياري)



3-5-2 خيار التوازن والواقعية التكتيكية



السويد بإرث عريق وطموح متجدد يقوده جيل هجومي واعد



يتطلعمع انطلاق مشاركته فجر الاثنين بداية من الساعةفي النسخة الثالثة والعشرين لنهائياتالتي تتواصل الى غايةالقادم بأمريكا الشمالية إلى تحقيقفي مواجهة نظيرهبملعببمدينةتفتح أمامه آفاق المرور الىويخوض منتخبمشاركتهبطموح صناعةظل عصيا على الكرة التونسية منذ أول ظهور لها في المونديال عاموالمتمثل فيمستندا إلى مجموعة هامة من اللاعبين المحترفين في البطولات الأوروبية.وبعد الاستغناء عن عدد من العناصر التي شكلت إلى وقت قريب العمود الفقري للمنتخب على غرار، عكست الخيارات المونديالية بوضوح فلسفةالقائمة على منح الفرصة للأكثر جاهزية فنيا وبدنيا بعيدا عن الاعتبارات المرتبطة بالأسماء أو المكانة.وبالمقارنة مع التشكيلة التي خاضت، فإنه لم يتم الاحتفاظ في قائمةإلا بسبعة لاعبين همويدخل المنتخب التونسي المونديال وسط متابعة جماهيرية واسعة تتراوح بين التفاؤل والحذر بعد نتائج ودية لم ترتق جميعها إلى مستوى الانتظارات لا سيماالتي أثارت العديد من التساؤلات حول جاهزية الفريق وقدرته على تقديم الوجه المأمول منه فيوفي هذا السياق، اعتبر اللاعب الدولي السابقفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الهزيمة أمام بلجيكا قد تتحول إلى عامل إيجابي إذا ما أحسن المنتخب استثمار دروسها. وأوضح أن تلك العثرة كشفت العديد من النقائص التي يتعين تداركها قبل مواجهة السويد داعيا اللاعبين إلى التحلي بأقصى درجات التركيز والجاهزية في مباراة وصفها بأنهافي رسم ملامح مشوار المنتخب بالمونديال.وأعرب العياري الذي شارك في نهائياتعن أمله في أن يظهر المنتخب التونسي بوجه مغاير من أجل ضمانفي المونديال مؤكدا أن العناصر الوطنية قادرة على مجاراة المنتخب السويدي بندية كاملة متى بلغت أعلى درجات الجاهزية.وأضاف أن المنافس يملك إمكانيات فنية محترمة لكنه لا يصنف ضمن المنتخبات العملاقة مثلأووهو ما يجعل إمكانية مباغتته واردة شريطة اللعب بانضباط وإبداء قدر كبير من النجاعة والفعالية.وتطرق العياري الذي تقمص سابقا ألوانمحليا واحترف اللعب خارجيا معإلى مسؤولية الناخب الوطني معتبرا أنلا يزال بصدد اكتشاف عناصر المنتخب، وقد اعترف بالأخطاء التي ارتكبها في مباراة بلجيكا وهو ما يعد حسب رأيه مؤشرا إيجابيا على وعيه بضرورة تداركها وعدم تكرارها خاصة على مستوى اختيار التشكيلة الأساسية.وشدد على أن المدرب مطالب بالاعتماد على أفضل العناصر إلى جانب اختيار الخطة التكتيكية الأنسب التي تتماشى مع مؤهلات المنتخب وتأخذ بعين الاعتبار مواطن قوة المنافس مؤكدا أنه لا مجال لتكرار نفس النهج الذي تم اعتماده أمام بلجيكا والذي أظهر محدوديته.ولاحظ:مشيرا إلى أن حظوظ المنتخب في التأهل إلىتمر بالضرورة عبر تحقيق نتيجة إيجابية أمام السويد في اللقاء الافتتاحي قبل مواجهةثموختم أنيس العياري قائلا:وكان الناخب الوطني قد عمد إلى إدخال بعض التغييرات خلال مباراتيالوديتين بهدف تنويع الحلول وتوسيع دائرة الاختيارات في ظل تعدد سيناريوهات المونديال وهو ما ساهم في إضفاء قدر من الغموض حول التشكيلة الأساسية المنتظرة لمواجهة السويد إضافة إلى الرسم التكتيكي الذي سيتم اعتماده.وتشير المعطيات الواردة من مدينةإلى أن اللموشي يميل إلى اعتماد خطةبالتعويل أمام الحارسعلى ثلاثة مدافعين في المحور هممع توظيفعلى الرواقين.وسيتكفلبمهام الارتكاز الدفاعي على أن يتقدمليلعب دورا أكثر حرية بين الوسط والهجوم مستفيدا من قدراته على نقل الكرة وصناعة اللعب.أما الخط الأمامي، فينتظر أن يتألف منمع احتمال إدخال تغييرات مفاجئة على هذه الخيارات التي لا تزال محاطة ببعض الغموض قبل ساعات قليلة من المباراة.ومن جهته، يسجلعودته إلى نهائياتبعد غيابه عن النسختين الأخيرتين بطموحات متجددة ورغبة واضحة في استعادة مكانته كأحد المنتخبات القادرة على التأثير في المشهد الكروي الدولي.ويقود هذا الطموحإلى جانب مشروع تكتيكي أعيدت صياغته بشكل عميق ما يعزز آمال الإسكندنافيين في استعادة أمجاد تاريخهم الكروي.غير أن بلوغهذا الموعد العالمي لم يكن سهلا بعدما مر مسار التصفيات الأوروبية بتقلبات عديدة في ظل غياب الاستقرار تحت قيادةالذي لم ينجح في إيجاد التوليفة المثالية لضمان التأهل المباشر.وقد شكل شهرنقطة تحول بارزة مع التعاقد مع المدرب الإنقليزيالعارف بخبايا الكرة السويدية بعد بداياته التدريبية معحيث نجح سريعا في إعادة التوازن والثقة إلى المجموعة.وبعد فترة مؤقتة، تم تثبيته على رأس الإطار الفني عقب قيادته المنتخب إلى المونديال عبر انتصارين مقنعين في الملحق أماموتحت قيادته، استعادت السويد هوية لعب أكثر حداثة وجرأة قائمة على الإيقاع العالي والتحولات السريعة والنهج الهجومي المباشر ما أتاح لعدد من المواهب البارزة إبراز قدراتها بشكل أكبر ليظهر المنتخب بوجه أكثر مبادرة مقارنة بالسنوات الماضية.وفي مشاركتهفي نهائيات كأس العالم، يستند المنتخب السويدي إلىكونه وصيف بطل نسخةعلى أرضه أمام البرازيل بقيادةإضافة إلى احتلاله المركز الثالث في نسختيفيما كان آخر أفضل إنجاز له بلوغويعول المنتخب السويدي على عدد من عناصره المتألقة على غرارنجمالذي يعتبر أحد أهم الأوراق الهجومية بفضل قوته البدنية وحسه التهديفي العالي.كما يبرز كل منمحترفلاعباللذين يمنحان المنظومة الهجومية تنوعا ومرونة بفضل تعدد أدوارهما.وفي الخلف، يظل عامل الخبرة حاضرا عبر القائدمدافعالذي يتولى قيادة خط دفاع ما يزال في حاجة إلى مزيد من الانسجام على مستوى المواعيد الكبرى.وكان المنتخب السويدي مني في المنعرج الأخير من تحضيراته بخسارة أمام جارهقبل أن يكتفي بالتعادلفي نتيجتين عكستا بعض التذبذب على مستوى الأداء وأظهرتا عديد النقائص في المنظومة الدفاعية.يذكر أنقام بتعيينلإدارة المباراة يتكون من الحكمبمساعدة