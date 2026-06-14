سفارة تونس باليابان تصدر أول كتاب للاطفال باللغة اليابانية للتعريف بتونس

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية باليابان، يوم أمس السبت، عن إصدار أول كتاب باللغة اليابانية موجه للأطفال للتعريف بتونس، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لإرساء العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.ويهدف هذا الإصدار إلى تعريف الناشئة اليابانية بالمقومات الحضارية والثقافية التونسية من خلال محتوى مبسط وموجه للأطفال بما يسهم في تعزيز معرفة الأجيال الصاعدة في اليابان بتونس وتاريخها وتراثها.وأفادت السفارة بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه سيتم توزيع الكتاب على المكتبات اليابانية المختصة في أدب الأطفال وعدد من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية بمختلف أنحاء اليابان بما يضمن وصوله إلى شريحة واسعة من القرّاء الناشئين.وتم الإعلان عن هذا الاصدار خلال تظاهرة ثقافية نظمتها السفارة تحت عنوان "اكتشف تونس" بالتعاون مع دار النشر اليابانية "وورلد لايبراري" وبلدية شيودا وجامعة أوتسوما بحضور عدد من الأطفال اليابانيين وعائلاتهم وممثلين عن مؤسسات تربوية وثقافية وإعلامية.وتولت الفنانة التونسية، أحلام الخضري، المتخصصة في فن "المانغا"، تصميم الغلاف الخارجي للكتاب.وكانت الخضري قد تحصلت سنة 2023 على جائزة مسابقة المانغا السنوية التي تنظمها وزارة الخارجية اليابانية.وأكدت السفارة أن هذا المشروع يندرج ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الحضور الثقافي التونسي في اليابان وتطوير المبادرات الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع الياباني، ولا سيما الأطفال، باعتبارهم جسرا للتواصل والتقارب بين الشعوب.وحضر حفل الإعلان عن الكتاب سفير تونس لدى اليابان، أحمد الشفرة، ورئيس بلدية شيودا، تاكاكي هيغوتشي، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام اليابانية المكتوبة والمرئية.رصد