JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:01 Tunis

سفارة تونس باليابان تصدر أول كتاب للاطفال باللغة اليابانية للتعريف بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2e7bc961bbd1.03766050_knlpfhjgoqeim.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Juin 2026 - 10:58 قراءة: 1 د, 7 ث
      
أعلنت سفارة الجمهورية التونسية باليابان، يوم أمس السبت، عن إصدار أول كتاب باللغة اليابانية موجه للأطفال للتعريف بتونس، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لإرساء العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.

ويهدف هذا الإصدار إلى تعريف الناشئة اليابانية بالمقومات الحضارية والثقافية التونسية من خلال محتوى مبسط وموجه للأطفال بما يسهم في تعزيز معرفة الأجيال الصاعدة في اليابان بتونس وتاريخها وتراثها.


وأفادت السفارة بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه سيتم توزيع الكتاب على المكتبات اليابانية المختصة في أدب الأطفال وعدد من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية بمختلف أنحاء اليابان بما يضمن وصوله إلى شريحة واسعة من القرّاء الناشئين.


وتم الإعلان عن هذا الاصدار خلال تظاهرة ثقافية نظمتها السفارة تحت عنوان "اكتشف تونس" بالتعاون مع دار النشر اليابانية "وورلد لايبراري" وبلدية شيودا وجامعة أوتسوما بحضور عدد من الأطفال اليابانيين وعائلاتهم وممثلين عن مؤسسات تربوية وثقافية وإعلامية.

وتولت الفنانة التونسية، أحلام الخضري، المتخصصة في فن "المانغا"، تصميم الغلاف الخارجي للكتاب.

وكانت الخضري قد تحصلت سنة 2023 على جائزة مسابقة المانغا السنوية التي تنظمها وزارة الخارجية اليابانية.

وأكدت السفارة أن هذا المشروع يندرج ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الحضور الثقافي التونسي في اليابان وتطوير المبادرات الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع الياباني، ولا سيما الأطفال، باعتبارهم جسرا للتواصل والتقارب بين الشعوب.

وحضر حفل الإعلان عن الكتاب سفير تونس لدى اليابان، أحمد الشفرة، ورئيس بلدية شيودا، تاكاكي هيغوتشي، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام اليابانية المكتوبة والمرئية.

رصد
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331113

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Ger - Cur
 WC 2026  21:00 Ned - Jap
 WC 2026  00:00 Ivo - Ecu
 WC 2026  03:00 Swe - Tun

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 جوان 2026 | 28 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:31
19:42
16:11
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 18
Babnet
Babnet36°
33° Babnet
الــرياح:
3.16 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-20
34°-24
33°-24
32°-23
34°-23
  • Avoirs en devises 25288,5
  • (12/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,39207 DT
  • (12/06)
  • 1 $ = 2,93840 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/06)     1155,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/06)   29150 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>