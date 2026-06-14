المهدية تحتفي بتراثها وتستقبل "محفل تونس" في تظاهرة تجمع الأصالة والتميز

في إطار الاحتفاء بالموروث الثقافي التونسي وإبراز ثراء التراث الوطني، يحلّ "محفل تونس" ضيفًا على ولاية المهدية بمناسبة خرجة سيدي جابر، في موعد استثنائي يجمع بين عبق التاريخ وسحر التراث الأصيل.وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة باعتبارها تحتضنها ولاية المهدية، المدينة التي تمتاز بخصوصيتها التاريخية والحضارية، والتي ظلت عبر القرون شاهدة على تعاقب الحضارات ومركزًا للإشعاع الثقافي والبحري. فالمهدية ليست مجرد وجهة سياحية، بل هي ذاكرة حية تختزل جزءًا مهمًا من تاريخ تونس وهويتها.وتنظم هذه التظاهرة بمبادرة من مكونات النواة الأولى لـ"محفل تونس" ممثلة في جمعية المهدية البية وجمعية موروثنا إلى جانب أعضاء المحفل، وبمشاركة حزب المهدية بقيادة فاضل السقا، حيث سيكون الجمهور على موعد مع عروض تراثية وفرجوية متنوعة تحتفي بالأزياء التقليدية والفنون الشعبية والمعمار الأثري والعادات التونسية الأصيلة.وتمثل هذه المحطة بالمهدية فرصة جديدة لتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على التراث المادي واللامادي، وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، خاصة في ظل الاستعدادات لتتويج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027.وسيكون عشاق التراث التونسي على موعد اليوم الأحد 14 جوان 2026 بمدينة المهدية مع لوحة ثقافية نابضة بالأصالة، تروي حكايات تونس الجميلة وتؤكد أن المهدية ستظل وجهة تحتضن التاريخ وتحتفي بالموروث وتفتح أبوابها لكل محبي الجمال والتراث.