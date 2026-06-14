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مصدر مطلع لـ"فارس": قرار طهران النهائي بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن قيد الدراسة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Juin 2026 - 10:50 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أفاد مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني بأن مذكرة التفاهم المقترحة للتوقيع مع الجانب الأمريكي، لا تزال قيد دراسة جوانبها السياسية والقانونية والفنية.
وذكر المصدر أن إيران لم تعلن بعد قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة، وأضاف: "لا تزال دراسة الجوانب السياسية والقانونية والفنية للمقترحات المقدمة جارية".


وأعلن المصدر في تصريح لوكالة "فارس"، أنه حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة التي عُرضت في المفاوضات.

ومع ذلك، تُشير متابعة الوكالة مع مصادر مطلعة إلى أن دراسة مختلف جوانب المقترحات المقدمة لا تزال جارية على مستوى الخبراء وصانعي القرار، وأن المؤسسات المسؤولة تقيم بعناية الجوانب السياسية والقانونية والفنية للمسألة.


وأكد هذا المصدر المطلع أن إيران لطالما صرحت بأن أي قرار بشأن اتفاق محتمل سيتم اتخاذه فقط على أساس تأمين المصالح الوطنية، والحفاظ على الخطوط الحمراء، والحصول على الضمانات اللازمة، ولن تتأثر بالضجيج الإعلامي في هذا الصدد.

المصدر: وكالة "فارس"
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