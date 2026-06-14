لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد جلستها الدورية يوم الاثنين

في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة الملفات المالية والتشريعية الموكلة إليها، تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة عمل جديدة، وذلك يوم الاثنين 15 جوان 2026.ووفقا للبلاغ الصادر عن المجلس ستنطلق أعمال هذه الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حيث ستحضن فعالياتها القاعة عدد 2 بمقر البرلمان.ومن المنتظر أن تركز اللجنة خلال هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية.