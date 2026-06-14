البنتاغون ينشر ملفات جديدة حول أجسام طائرة مجهولة رُصدت فوق دول عربية وخليجية

كشفعن دفعة جديدة من الملفات المتعلقة بما يُعرف بـ، والتي تتضمن تسجيلات ومعلومات حول أجسام طائرة مجهولة رُصدت في عدد من المناطق، من بينهاوبحسب المعطيات التي تم رفع السرية عنها، تتضمن الملفاتتوثق أجساما تتحرك بطرق غير مألوفة، حيث ورد في أحد التقارير وصف لجسم أبيض صلب يقوم بحركات غير منتظمة فوق سطح الماء.وأوضحت الوزارة أن هذه الملفات تندرج ضمن قضايا ما تزال، مشيرة إلى أن السلطات الأمريكية لم تتمكن حتى الآن من تحديد طبيعة جميع الظواهر المرصودة بشكل قاطع بسببكما تشمل الوثائق مذكرات وتقارير داخلية تتحدث عن رصدفي عدة مناطق من العالم، من بينها، مع التأكيد على أن التحقيقات لا تزال متواصلة بشأن عدد من الحالات.وأكد البنتاغون أنه يرحب بمساهمةفي تحليل هذه الظواهر، مشيرا إلى أنه سيواصل نشر تقارير إضافية حول الملفات التي يتم التوصل إلى تفسير واضح لها، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات.وأوضح أن عملية نشر هذه الوثائق تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأمريكيالمتعلقة بتوسيع نطاق الكشف عن المعلومات الحكومية الخاصة بالظواهر الجوية الشاذة، حيث تشرف وزارة الدفاع بالتعاون مععلى مراجعة الوثائق التاريخية المرتبطة بهذا الملف ورفع السرية عنها تدريجيا.ويأتي هذا الكشف بعد دفعتين سابقتين من الوثائق تم نشرهما خلال شهر ماي الماضي، في إطار برنامج أمريكي يهدف إلى إعادة فحص وتوثيق جميع السجلات المتعلقة بالأجسام والظواهر الجوية غير المعروفة.وتجدر الإشارة إلى أن نشر هذه الملفات لا يُعد دليلا على وجود كائنات أو مركبات من خارج الأرض، بل يتعلق بحوادث ومشاهدات لم تتمكن الجهات المختصة من تفسيرها بشكل نهائي استنادا إلى البيانات المتوفرة حاليا.