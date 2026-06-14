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البنتاغون ينشر ملفات جديدة حول أجسام طائرة مجهولة رُصدت فوق دول عربية وخليجية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Juin 2026 - 10:41 قراءة: 1 د, 43 ث
      
كشف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن دفعة جديدة من الملفات المتعلقة بما يُعرف بـ"الظواهر الجوية غير المحددة" (UAP)، والتي تتضمن تسجيلات ومعلومات حول أجسام طائرة مجهولة رُصدت في عدد من المناطق، من بينها الخليج العربي والإمارات وبحر عُمان ومضيق هرمز وخليج عدن والعراق وسوريا والكويت.

وبحسب المعطيات التي تم رفع السرية عنها، تتضمن الملفات مقاطع فيديو وتقارير عسكرية توثق أجساما تتحرك بطرق غير مألوفة، حيث ورد في أحد التقارير وصف لجسم أبيض صلب يقوم بحركات غير منتظمة فوق سطح الماء.


وأوضحت الوزارة أن هذه الملفات تندرج ضمن قضايا ما تزال غير محسومة، مشيرة إلى أن السلطات الأمريكية لم تتمكن حتى الآن من تحديد طبيعة جميع الظواهر المرصودة بشكل قاطع بسبب نقص المعطيات والأدلة المتاحة.


كما تشمل الوثائق مذكرات وتقارير داخلية تتحدث عن رصد أجسام طائرة مجهولة محتملة في عدة مناطق من العالم، من بينها اليونان، مع التأكيد على أن التحقيقات لا تزال متواصلة بشأن عدد من الحالات.

وأكد البنتاغون أنه يرحب بمساهمة الخبراء والمؤسسات الخاصة في تحليل هذه الظواهر، مشيرا إلى أنه سيواصل نشر تقارير إضافية حول الملفات التي يتم التوصل إلى تفسير واضح لها، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات.

وأوضح أن عملية نشر هذه الوثائق تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بتوسيع نطاق الكشف عن المعلومات الحكومية الخاصة بالظواهر الجوية الشاذة، حيث تشرف وزارة الدفاع بالتعاون مع مكتب مدير الاستخبارات الوطنية على مراجعة الوثائق التاريخية المرتبطة بهذا الملف ورفع السرية عنها تدريجيا.

ويأتي هذا الكشف بعد دفعتين سابقتين من الوثائق تم نشرهما خلال شهر ماي الماضي، في إطار برنامج أمريكي يهدف إلى إعادة فحص وتوثيق جميع السجلات المتعلقة بالأجسام والظواهر الجوية غير المعروفة.

وتجدر الإشارة إلى أن نشر هذه الملفات لا يُعد دليلا على وجود كائنات أو مركبات من خارج الأرض، بل يتعلق بحوادث ومشاهدات لم تتمكن الجهات المختصة من تفسيرها بشكل نهائي استنادا إلى البيانات المتوفرة حاليا.

المصدر: CNN
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