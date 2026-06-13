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ترامب يعلن موعد توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2d9115ed02b7.30957164_honlgpqikmefj.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Juin 2026 - 18:16 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا يوم الأحد 14 جوان وبعدها مباشرة سيفتح مضيق هرمز.

وأضاف ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة.


وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستتولى في الوقت المناسب وعندما يسود الهدوء، استخراج الغبار النووي المدفون تحت الركام في إيران وستقوم بتدميره سواء في إيران أو الولايات المتحدة.


وأشار إلى أن العلاقة مع إيران الحالية مختلفة تماما وأفضل بكثير من علاقات الإدارات السابقة.

وأفاد ترامب بأن اتفاق باراك أوباما مع إيران المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، كان طريقا سهلا وواضحا نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما كانت إيران ستمتلكه قبل ست سنوات، وستستخدمه منذ زمن بعيد.

وتابع قائلا: "أما اتفاقي مع إيران فهو عكس ذلك تماما، جدار يمنع امتلاك أي سلاح نووي!.. في الواقع لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه".

وأوضح أنه على عكس مدفوعات أوباما التي بلغت مئات المليارات من الدولارات بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدا، لن يتم تبادل أي أموال مع طهران.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يتطلع إلى العمل مع إيران ومع منطقة الشرق الأوسط بأكملها، على المدى البعيد، مشيرا إلى أنه يأمل أن تسير هذه العملية بسلاسة وسرعة.

وشدد في ختام تدوينته أنه إن لم يحدث ذلك، فلديه البديل الأمثل، معربا عن أمله ألا يضطرون لاستخدامه مجددا.
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