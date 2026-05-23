كأس تونس: تعيينات حكام مباراتي نصف النهائي
أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم، اليوم السبت، عن تعيينات حكام مباراتي الدور نصف النهائي من كأس تونس لكرة القدم 2025-2026، المقررتين الأحد انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.
وفي ما يلي برنامج المباريات وتعيينات الحكام:
الأحد 24 ماي 2026
ملعب ملعب الشاذلي زويتنشبيبة العمران – الترجي الرياضي التونسي
الحكم: حسني النايلي
حكم تقنية الفيديو: هيثم الطرابلسي
ملعب ملعب الطيب المهيريالنادي الرياضي الصفاقسي – الترجي الرياضي الجرجيسي
الحكم: وليد المنصري
حكم تقنية الفيديو: مجدي بلاغة
