JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:32 Tunis

كأس تونس: تعيينات حكام مباراتي نصف النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 23 Mai 2026 - 09:19 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم، اليوم السبت، عن تعيينات حكام مباراتي الدور نصف النهائي من كأس تونس لكرة القدم 2025-2026، المقررتين الأحد انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.

وفي ما يلي برنامج المباريات وتعيينات الحكام:


الأحد 24 ماي 2026

ملعب ملعب الشاذلي زويتن

شبيبة العمران – الترجي الرياضي التونسي
الحكم: حسني النايلي
حكم تقنية الفيديو: هيثم الطرابلسي

ملعب ملعب الطيب المهيري

النادي الرياضي الصفاقسي – الترجي الرياضي الجرجيسي
الحكم: وليد المنصري
حكم تقنية الفيديو: مجدي بلاغة
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329835

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 23 ماي 2026 | 6 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:12
19:28
16:06
12:23
05:06
03:21
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet28°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
27°-16
27°-17
27°-18
29°-18
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No