كأس تونس: تعيينات حكام مباراتي نصف النهائي

الأحد 24 ماي 2026



ملعب ملعب الشاذلي زويتن





ملعب ملعب الطيب المهيري



أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم، اليوم السبت، عن تعيينات حكام مباراتي الدور نصف النهائي من كأس تونس لكرة القدم 2025-2026، المقررتين الأحد انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.شبيبة العمران – الترجي الرياضي التونسيالحكم: حسني النايليحكم تقنية الفيديو: هيثم الطرابلسيالنادي الرياضي الصفاقسي – الترجي الرياضي الجرجيسيالحكم: وليد المنصريحكم تقنية الفيديو: مجدي بلاغة