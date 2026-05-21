قضية شوقي الطبيب: حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم

Publié le Jeudi 21 Mai 2026 - 16:40
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد والعميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب، اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح.

ومثل شوقي الطبيب اليوم أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، بحالة سراح، وموقوف بغيرها، وذلك لمحاكمته من أجل تهم بالتدليس ومسك واستعمال مدلس في علاقة بمباشرته مهامه على رأس هيئة مكافحة الفساد.

وتولى محامو شوقي الطبيب الترافع في حقه مطالبين بالحكم ببراءته قبل أن تقرر الدائرة الجنائية حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة
الخميس 21 ماي 2026 | 4 ذو الحجة 1447
