JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:10 Tunis

وزارة الدفاع: "الجيش الوطني جمهوري وملتزم بالحياد التام"

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a0f20b7cd3f95.66642402_jqgmipnklohfe.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Mai 2026 - 16:10 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أكدت وزارة الدفاع الوطني أن "الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية".

وقالت الوزارة، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، "إن هذا التاكيد جاء على إثر تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها".


وجددت الوزارة التأكيد على أن الجيش الوطني "سيظل ملتزمًا بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات، والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا"، حسب نص البلاغ.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329735

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 21 ماي 2026 | 4 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:10
19:27
16:06
12:23
05:07
03:23
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
28°-15
28°-15
27°-17
28°-18
  • Avoirs en devises 25419,0
  • (20/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39065 DT
  • (20/05)
  • 1 $ = 2,90214 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/05)     555,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/05)   28510 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>