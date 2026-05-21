وزارة الدفاع: "الجيش الوطني جمهوري وملتزم بالحياد التام"

أكدت وزارة الدفاع الوطني أن "الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية".وقالت الوزارة، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، "إن هذا التاكيد جاء على إثر تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها".وجددت الوزارة التأكيد على أن الجيش الوطني "سيظل ملتزمًا بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات، والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا"، حسب نص البلاغ.