الرائد الرسمي: تعيين رئيسين مديرين عامين للكنام وصندوق الضمان الاجتماعي

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدد الخميس 23 أفريل 2026، قرار تعيين رئيسين مديرين عامين جديدين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين المرض.وتم بمقتضى أمر عدد 56 لسنة 2026 مؤرخ في 22 أفريل 2026، تسمية فهمي قزمير مراقب دولة عام، رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.كما تم بمقتضى أمر عدد 57 لسنة 2026 مؤرخ في 22 أفريل2026 تسمية محمد مقداد متفقد عام للصحة العمومية رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمين على المرض.ويأتي تعيين المديرين العامين الجديدين بعد فترة شغور على مستوى الخطة المذكورة، حيث تولّى تسيير المؤسستين مسؤولون بصفة وقتية منذ سنة 2024 إثر إعفاء المديرين العامين السابقين، وذلك في سياق مراجعة حوكمة الصناديق الاجتماعية والسعي إلى تحسين أدائها المالي والإداري.