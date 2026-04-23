بطاقات إيداع بالسجن في قضية فرار سجين من مستشفى بالعاصمة

Publié le Jeudi 23 Avril 2026 - 09:25
      
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص، وذلك للاشتباه في تورطهم في مساعدة سجين على الفرار من أحد مستشفيات العاصمة.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن السجين، وهو مودع بالسجن المدني ببنزرت، تم نقله مؤخرًا إلى مستشفى بالعاصمة لتلقي العلاج إثر وعكة صحية، غير أنه استغل وجوده بالمؤسسة الاستشفائية وتمكن من الفرار في ظروف ما تزال محل بحث.


وقد تعهدت إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، عبر الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، بالبحث في ملابسات الواقعة، حيث تمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في تسهيل عملية الفرار بطرق مختلفة.


وبإحالة المظنون فيهم على أنظار النيابة العمومية، تقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم، مع إحالتهم على المجلس الجناحي لمقاضاتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم، في انتظار ما ستكشف عنه بقية الأبحاث.
الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

مقالات رأي >>