تأخير النظر في قضية المنذر بالحاج علي إلى 11 ماي

Publié le Jeudi 23 Avril 2026 - 10:54
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد المنذر بالحاج علي إلى جلسة يوم 11 ماي القادم، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع لإعداد وسائل الدفاع.

ونظرت الدائرة، اليوم الخميس، في الملف المتعلق بدراسة المنذر بالحاج علي بالخارج لإعداد أطروحة جامعية، بالتزامن مع حصوله على أموال من وزارة التعليم العالي.


ووجّهت إليه تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، إضافة إلى الإضرار بالإدارة.



وقد حضر المعني بالأمر جلسة اليوم بحالة سراح، فيما تقدم عدد من المحامين بإعلامات نيابة جديدة في حقه، مع طلب التأخير لتمكينهم من إعداد وسائل الدفاع.

واستجابت الدائرة المتعهدة لهذا الطلب، مقررة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 11 ماي القادم.
الخميس 23 أفريل 2026 | 6 ذو القعدة 1447
