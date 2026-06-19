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منتخب المكسيك أول المتأهلين في كأس العالم 2026

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Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Juin 2026 - 04:16 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أصبح منتخب المكسيك أول فريق يتأهل لدور الـ 32 في كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه الثمين 1 - صفر على كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويدين منتخب المكسيك بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه لويس رومو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 50 من عمر المباراة، التي أقيمت بمدينة خوادالاغارا المكسيكية.


وارتفع رصيد منتخب المكسيك إلى 6 نقاط، ليتأهل رسمياً لدور الـ 32، ويضمن صدارته للمجموعة، دون النظر لنتيجة لقائه مع منتخب التشيك في الجولة الأخيرة، فيما بقي منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.


في المقابل، يحتل منتخب التشيك المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متفوقاً بفارق هدف على منتخب جنوب أفريقيا متذيل الترتيب، المتساوي معه في ذات الرصيد.
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