منتخب المكسيك أول المتأهلين في كأس العالم 2026
أصبح منتخب المكسيك أول فريق يتأهل لدور الـ 32 في كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه الثمين 1 - صفر على كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ويدين منتخب المكسيك بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه لويس رومو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 50 من عمر المباراة، التي أقيمت بمدينة خوادالاغارا المكسيكية.
وارتفع رصيد منتخب المكسيك إلى 6 نقاط، ليتأهل رسمياً لدور الـ 32، ويضمن صدارته للمجموعة، دون النظر لنتيجة لقائه مع منتخب التشيك في الجولة الأخيرة، فيما بقي منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
في المقابل، يحتل منتخب التشيك المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متفوقاً بفارق هدف على منتخب جنوب أفريقيا متذيل الترتيب، المتساوي معه في ذات الرصيد.
ويدين منتخب المكسيك بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه لويس رومو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 50 من عمر المباراة، التي أقيمت بمدينة خوادالاغارا المكسيكية.
وارتفع رصيد منتخب المكسيك إلى 6 نقاط، ليتأهل رسمياً لدور الـ 32، ويضمن صدارته للمجموعة، دون النظر لنتيجة لقائه مع منتخب التشيك في الجولة الأخيرة، فيما بقي منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
في المقابل، يحتل منتخب التشيك المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متفوقاً بفارق هدف على منتخب جنوب أفريقيا متذيل الترتيب، المتساوي معه في ذات الرصيد.
🇲🇽 لويس رومو يدوّن أول أهداف المباراة ويضع منتخب المكسيك في المقدمة— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 19, 2026
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