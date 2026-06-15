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ناصر البدوي " أنيس بوجلبان في طريقه للمكسيك"

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Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 10:58 قراءة: 0 د, 56 ث
      
كشف الاعب السابق الناصر البدوي أن المدرب انيس بوجلبان سيلتحق بالمنتخب الوطني قريبا كمدرب او مساعد مدرب بعد الهزيمة الساحقة ضد السويد بخمسة أهداف لهدف.

وأضاف البدوي " لا نعرف ان كان بوجلبان سيلتحق كمدرب او مساعد مدرب لمنذر كبير المطروح حاليا على الطاولة ولكنه سيشارك في محاولة وضع حد للانتكاسة الحالية وهو حاليا في طريقه للمكسيك".

وتابع " سنعرف حقيقة ما سيحصل في المنتخب قريبا".
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وكان المنتخب الوطني التونسي قد انهزم أمام السويد بنتيجة 5-1 على ملعب مونتيري بالمكسيك، ليتذيل ترتيب المجموعة السادسة دون نقاط، فيما تصدر المنتخب السويدي المجموعة برصيد 3 نقاط.


وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، انتهت مواجهة اليابان وهولندا بالتعادل 2-2، ليتقاسم المنتخبان المركز الثاني برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

وسيخوض نسور قرطاج مباراتهم الثانية يوم 21 جوان 2026 أمام اليابان، في لقاء سيكون حاسما لإنعاش آمالهم في مواصلة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.
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