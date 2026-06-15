ناصر البدوي " أنيس بوجلبان في طريقه للمكسيك"

كشف الاعب السابق الناصر البدوي أن المدرب انيس بوجلبان سيلتحق بالمنتخب الوطني قريبا كمدرب او مساعد مدرب بعد الهزيمة الساحقة ضد السويد بخمسة أهداف لهدف.وأضاف البدوي " لا نعرف ان كان بوجلبان سيلتحق كمدرب او مساعد مدرب لمنذر كبير المطروح حاليا على الطاولة ولكنه سيشارك في محاولة وضع حد للانتكاسة الحالية وهو حاليا في طريقه للمكسيك".وتابع " سنعرف حقيقة ما سيحصل في المنتخب قريبا".وكانقد انهزم أمامبنتيجةعلى ملعببالمكسيك، ليتذيل ترتيبدون نقاط، فيما تصدر المنتخب السويدي المجموعة برصيدوفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، انتهت مواجهةبالتعادل، ليتقاسم المنتخبان المركز الثاني برصيد نقطة واحدة لكل منهما.وسيخوضمباراتهم الثانية يومأمام، في لقاء سيكون حاسما لإنعاش آمالهم في مواصلة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.