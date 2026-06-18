جامعة تونس المنار تحقق إنجازاً عالمياً جديداً في تصنيف QS 2027

سجلت جامعة تونس المنار إنجازاً أكاديمياً بارزاً على الصعيدين الوطني والدولي بعد تحقيقها نتائج متميزة في تصنيف QS World University Rankings 2027، مؤكدة بذلك مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وطنيا واقليميا.وجاء هذا التقدم ثمرةً لاستراتيجية مؤسساتية متكاملة اعتمدتها الجامعة، بالتنسيق مع مكتب التصنيفات والتحليل الخاص بها وبمساهمة مختلف الأطراف الجامعية من إطارات أكاديمية وإدارية وباحثين وطلبة، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي والانفتاح الدولي، وفق ما أوردته الجامعة على صفحتها الرسمية مساء اليوم الخميس.ووفق نتائج التصنيف، احتلت جامعة تونس المنار المرتبة 655 عالمياً ضمن أفضل الجامعات في العالم، والمرتبة 261 عالمياً في مؤشر التدريس وقابلية التوظيف (Teaching & Employability)، والمرتبة 289 عالمياً في مؤشر شبكة البحوث الدولية (International Research Network)، والمرتبة الأولى مغاربياً ووطنياً.ويعكس هذا التميز نجاح الرؤية الاستراتيجية للجامعة وقدرتها على تعزيز حضورها الدولي ومنافسة أبرز الجامعات العالمية، رغم التحديات التي يشهدها قطاع التعليم العالي.